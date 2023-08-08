Antalya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Özel Büyükşehir Özel Eğitim Okulu ve Rehabilitasyon Merkezi, yaz okulu ve yüzme kursu ile eğitim ve sosyal gelişime katkı sağlamaya devam ediyor. Bu yılki yaz okuluna 250 kişi kayıt yaptırırken, 56 öğrenci ise yüzme kursuna kayıt oldu.

Büyükşehir Belediyesi’nin özel gereksinimli bireyler için Döşemealtı ilçesinde hizmet veren Özel Büyükşehir Özel Eğitim Okulu ve Rehabilitasyon Merkezi’nde ücretsiz yaz okulu başladı. Engelli bireylerin sosyalleşmelerine katkıda bulunmak ve verimli bir tatil süreci geçirmelerini sağlamak amacıyla düzenlenen yaz okulu yoğun ilgi görüyor. 250 özel bireyin katıldığı yaz okulunda çeşitli branşlarda özel bireylere eğitim veriliyor. Yaz okulunun en çok ilgi gören branşları arasında yüzme kursu yer alıyor. Fizik tedavi seanslarına ek olarak yüzme eğitimi alan özel bireylerin kas iskelet sistemleri yüzme sporu ile güçlendiriliyor. Havuzda görevli öğretmen ve cankurtaran hazır bulunuyor. Özel bireyler yaz okulunda hem eğleniyor hem de çeşitli etkinliklerle yazı dolu dolu geçiriyor.

Yaz okulunda sosyalleşiyorlar

Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli Hizmetler Şube Müdürü Fatin Iltar, “ Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik çerçevesi içinde engelli bireyleri ve çocuklarımızı unutmayarak rehabilitasyon merkezimizde ücretsiz yaz okulu uygulamasına bu senede devam ediyoruz. Okulumuzun mevcut öğrencilerine sosyalleşmeleri ve fizik tedavi seanslarına katkı koyması adına yaz okulumuzda yüzme kursu açtık. Yaklaşık 250 civarında öğrencimiz yaz okulunda çeşitli branşlarda eğitim alıyor. Bunların 56 tanesi de yüzme eğitimi alıyor. Havuzumuzda görevlilerimiz, cankurtaranımız mevcut. Ailelerimizde çocuklarını gözetim altında tutuyor. Bu etkinliklerimiz yaz boyunca devam edecektir” dedi.