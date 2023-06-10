Antalya Büyükşehir Belediyesi ipekböcekçiliğinin yeniden yaygınlaştırması projesiyle okullara ve kreşlere dağıtılan ipekböceği besleme kitleriyle genç beyinler ipekböceğinin yaşamsal döngüsüne bizzat şahit oluyor.

Antalya’nın tarihinde önemli bir yer tutan ancak son zamanlarda unutulmaya yüz tutmuş ipekböcekçiliği üretimine teşvik etmek ve var olan üretimi daha da arttırmak için çiftçilere dut ağacı desteğinde bulunuluyor. Bunun yanında da genç beyinlerin görerek öğrenmesi adına Bilim Sanat Eğitim Kültür Kadın Kooperatifi işbirliği ile anaokul ve ilkokul çağlarındaki çocuklara ipek böceği besleme kitleri dağıtımı yapılıyor.

Yaşayarak öğreniyorlar

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nda görevli Ziraat Mühendisi Fatma Güler Urkun, çocukların ipekböceğinin yaşamsal dönüsünü deneyimleyerek öğrenmelerinin eğitimlerine büyük katkı sağladığını ifade etti. Urkun, “Antalya Büyükşehir Belediyesi, olarak yerelden kalkınma hedefimizle ipekböceğinin yaygınlaştırılması noktasında çalışmalar yapıyoruz. Bu konuda daha önce dut fidanı desteklerimizi gerçekleştirdik. Farklı bir konsept olarak da çocuklarımıza ipekböceği besleme seti dağıtıyoruz. Bu besleme setlerinde çocuklarımız ipekböceğinin yaşam döngüsünü görüyorlar. Eğitici bir aktivite oluyor. İpekböceğinin Antalya’daki tarihi değerinin tekrardan anlaşılmasını istiyoruz. Bu nedenle ipekböcekçiliğinin yeniden yaygınlaştırılması için her türlü desteği vermekteyiz” dedi.

200 okula ulaşıldı

Bilim Sanat Eğitim Kültür Kadın Kooperatifi Başkanı Ferah Atalay da ipekböceği kitlerini okullara dağıttıklarını ve verimli sonuçlar aldıklarını ifade etti. Atalay, “Çocuklarımızın eğitim müfredatlarında geri dönüşüm, çevre ve yaşam döngüsü ile ilgili bir konu vardı. O konuyla projelerimiz örtüşünce birlikte bu adımlar atıldı. Güzel bir proje oldu. Belediye ve Kooperatifimiz ortaklığında 200 okula ulaştık. Bunların takibini yaptık, böceklerin beslenmelerini izledik çocuklarımız da çok güzel baktı” diye konuştu.