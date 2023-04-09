Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kent merkezinde yaya can güvenliğinin sağlanması amacıyla okullar bölgesinde başlattığı üst geçit çalışmasını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi üst geçitlerin tamamlanmasıyla hem trafik akışı hem de yaya can güvenliğini sağlamayı hedefliyor.

Kent merkezi ve 13 ilçede adil bir şekilde hizmet veren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, araç sürücüleri ve yaya can güvenliğinin sağlanması amacıyla Akabe Mahallesi ile Buhara Mahallesi’ni birbirine bağlayan Gaziantep yolundaki okullar bölgesinde başlattığı üst geçit çalışmasını sürdürüyor.

Kent trafiğinin rahatlatılması amacıyla yeni bulvarlar ve yeni yolları Şanlıurfalıların hizmetine sunan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, yaya can güvenliğinin sağlanması, vatandaşların karşıdan karşıya sorunsuz ve güvenli bir şekilde ulaşmalarını sağlamak amacıyla modern üst geçit çalışmalarını sürdürüyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Daire Başkanlığı ekipleri, Buhara mahallesindeki okullara güvenli ulaşımın sağlanması amacıyla kurulan üst geçitte son aşamaya geldi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi vatandaşlardan gelen talep ve önerileri değerlendirerek kentin farklı noktalarında yaya trafiğinin en yoğun olduğu bölgede modern, kent estetiğine uygun üst geçitler inşa ediyor.