Kayseri Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü’ne özel Türk Halk Müziği konseri verilecek.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü’ne özel Türk Halk Müziği konseri verilecek.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, medeniyetlerin beşiği olan Kayseri’de kültür ve sanata ayrı bir önem verirken, özel günleri de ihmal etmiyor. Başkan Büyükkılıç’ın talimatlarıyla, kültür sanat eğitim ve spor faaliyetleri dalında ödüllü bir belediye olan Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü’ne özel Türk Halk Müziği konser düzenleyecek. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Türk Halk Müziği Korosu, Namık Kemal Bilgin şefliğinde, 24 Kasım Öğretmenler günü özel konser gerçekleştirecek. Konser, 24 Kasım saat 19.30’da Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi’nde başlayacak. Birbirinden seçkin Türk Halk Müziği parçalarının seslendirileceği konserde, öğretmenler unutulmaz bir akşama tanık olacak.

Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı tarafından düzenlenecek Türk Halk Müziği Türkü Konseri’ne tüm öğretmenler ve Kayserililer davet edildi.