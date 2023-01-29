Mersin Büyükşehir Belediyesi, Merkez ve Halkkent Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezinde eğitim desteği alan YKS öğrencilerine yönelik ?Motivasyon Etkinliği? düzenlendi. Öğrencilerin motivasyonunu artırmak için düzenlenen etkinlikte, YKS öğrencileri sınav kaygısını en aza indirebilmek için teknikler öğrendi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Merkez ve Halkkent Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezinde eğitim desteği alan YKS öğrencilerine yönelik ?Motivasyon Etkinliği? düzenlendi. Öğrencilerin motivasyonunu artırmak için düzenlenen etkinlikte, YKS öğrencileri sınav kaygısını en aza indirebilmek için teknikler öğrendi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı?nda düzenlenen etkinlik öncesi öğrencilere, ?1 Ekmek 1 Çorba? ikramı da yapıldı. Etkinlikte Psikolog Kubilay Yorulmaz, ?Sınav Kaygısı ve Motivasyon? konulu bir sunum yaparak, öğrencilere kaygının nedenleri ve kaygıyla nasıl baş edilebileceğini anlattı. Sunumun ardından şehir orkestrasının sahne aldığı etkinlikte, öğrenciler doyasıya eğlendi.

"Eğitim desteğinin yanı sıra rehberlik hizmeti de veriyoruz"

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Eğitim Hizmetleri Şube Müdürü Cem Karakuş, öğrencilere eğitim desteği vermenin yanı sıra rehberlik hizmetler de verdiklerini belirterek, "Bizler kurs merkezlerimizde öğrencilerimizi sınavlara sadece ders olarak odaklamıyoruz. Biliyoruz ki sınavda motivasyonlarının yüksek olması gerekiyor. Bunun için de alanında uzman rehberlik birimimiz bulunuyor. Öğrencilerimize, kurs merkezlerimizde hem ferdi hem de grup olarak rehberlik yapıyorlar" dedi.

Geçtiğimiz yıl düzenlenen etkinliklerin öğrenciler tarafından çok beğenildiğini söyleyen Karakuş, "Bu yıl da bunu bütün kurs merkezlerimizde devam ettirmeyi hedefliyoruz. Birincisini Tarsus YKS kurs merkezimizde gerçekleştirmiştik ikincisini Anamur ve Bozyazı öğrencilerimizle birlikte Bozyazı?da gerçekleştirmiştik, üçüncüsünü de Kongre ve Sergi Sarayında hem Merkez hem de Halkkent Mahallesinde eğitim alan öğrencilerimize yönelik gerçekleştirdik" diye konuştu.