Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tarsus Kadın ve Çocuk Bilim, Teknoloji Atölyesinde, çocuklara yönelik ’Robotik Kodlama’ eğitimi veriyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tarsus Kadın ve Çocuk Bilim, Teknoloji Atölyesinde, çocuklara yönelik ’Robotik Kodlama’ eğitimi veriyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Tarsus Kadın ve Çocuk Bilim, Teknoloji Atölyesinde, çocuklara yönelik verilen ‘Robotik Kodlama’ eğitimi ile geleceğin dili ve mesleği öğretiliyor. Eğitim sayesinde motor becerileri başta olmak üzere, analitik düşünme becerisini kazanan çocuklar, geleceğin meslekleri için de çekirdekten yetişiyor.

"Erken yaşta çocuklara robotların mantığını aşılamayı hedefledik"

Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Çocuk Bilim, Teknoloji Atölyesi Sorumlusu Emre Aşkın eğitimin içeriğinden bahsederek, "Öğrencilerimiz robot tasarlamayı öğreniyorlar. Mekanik parçaları birleştirerek bir yapı inşa edip, bunu hareket ettirmeyi öğrenecekler. Günlük hayatta robotların önemini artık hepimiz görüyoruz ve bu hayatımızın gerçeği haline dönüştü. Biz de erken yaşta, çocuklara robotların mantığını aşılamayı hedefledik. Bu açıdan gerekli olan sensörleri ve elektronik parçaları kullanarak, öğrencilerimize prototip robotlar geliştiriyoruz" dedi.

Eğitimin üç ay sürdüğünü söyleyen Aşkın, "Gelen her başvuruyu değerlendirerek, çocuklara hizmet sağlıyoruz. Üç aylık eğitimden sonra uygulamalı ve teorik sınav uygulayarak, çocukları becerilerine göre gruplandırıyoruz ve bu gruplandırma sonucunda da robotik turnuvalara hazırlık sağlayacak öğrenci gruplarını belirliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Burayı bir hayal okulu olarak düşünebiliriz"

Atölyeyi kurarken ilk hedeflerinin çocuklara hayal etmeyi öğretmek olduğunu belirten Aşkın, "Erken yaştaki, özellikle ilkokul çağındaki çocukların hayal gücü çok yüksek. Onların hayal gücünü kullanarak, burada yeni yeni ürünler ortaya çıkartıyoruz ve onlar hayal ediyor biz tasarlıyoruz, onlarla birlikte üretiyoruz. O yüzden burayı, aslında bir hayal okulu olarak düşünebiliriz" diye konuştu.

Çocukların eğitimi çok sevdiğini ve atölyeye gelmek için yarış halinde olduklarını da vurgulayan Aşkın, "Buranın daha da büyümesini istiyorlar. Burada hayal ettikleri şeyleri, sürekli bizlerle paylaşıyorlar. Biz de bunu, ilgili kişilere aktarıyoruz. Onlar hayal etmeyi seviyorlar, burada malzemelerle çalışmayı çok seviyorlar. Çünkü teorik eğitimin yanı sıra, uygulamalı eğitimle beraber çocuklar burada çalışmak için sürekli istek halindeler" şeklinde konuştu.

"Çocuğumun dikkati, odaklanması, bakış açısı değişti"

Çocuğu eğitime katılan Ferda Celep isimli vatandaş da, yaklaşık bir yıldır eğitime geldiklerini ve bu süre zarfında çocuğunun dikkati, odaklanması ve çevreye bakış açısının çok değiştiğini belirtti. Eğitimin faydalı olduğunu söyleyen Celep şunları söyledi:

"Buraya bir arkadaşımız geliyordu, onun tavsiyesiyle geldik. Sonrasında bırakamadık. Hocalarımız çocuklarımızla çok ilgileniyorlar, çok sevecen yaklaşıyorlar. Zaten onların yaklaşımı bu kadar iyi olmasaydı, çocuklar buraya devam etmezlerdi. Çocuklara ve eğitime verdiği destekten dolayı Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Her zaman hem kadınların, hem de çocukların yanında bir Başkan olmasından dolayı, sonuna kadar destekçisiyiz."