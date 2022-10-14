Yeşilin en çok yakıştığı şehir olan Bursa’da mevcut yeşil alanları daha estetik hale getiren Büyükşehir Belediyesi, Uludağ Üniversitesi’nin girişinde bulunan kavşakta peyzaj çalışması başlatarak çevreye görsel zenginlik katıyor.

Yeşilin en çok yakıştığı şehir olan Bursa’da mevcut yeşil alanları daha estetik hale getiren Büyükşehir Belediyesi, Uludağ Üniversitesi’nin girişinde bulunan kavşakta peyzaj çalışması başlatarak çevreye görsel zenginlik katıyor.

Bursa’yı yeniden yeşil kimliğine kavuşturmak amacıyla eski stadyum alanına yapılan Millet Bahçesi, Vakıf Bera Kent Parkı, Bağlaraltı Parkı, Gökdere Millet Bahçesi ve Göçmen Konutları Parkı gibi projelerle kente nefes aldıran Büyükşehir Belediyesi, mevcut yeşil alanları da peyzaj çalışmalarıyla yeniden düzenliyor. Yeni yeşil alan hedefini 3 milyon metrekareye çıkaran Büyükşehir Belediyesi, ‘Park Bahçeler Daire Başkanlığı’nın yönlendirmesi ve Tarım Peyzaj AŞ’nin marifetiyle’ 8,3 milyon metrekarelik yeşil alanın bakımını düzenli olarak yapıyor. Çalışmalar çerçevesinde Bursa Uludağ Üniversitesi’nin girişinde bulunan kavşakta peyzaj çalışmaları başlatan Büyükşehir Belediyesi, Bursa’ya gelen üniversite öğrencilerinin daha ferah bir ortamla karşılanmasını hedefliyor. Uludağ Üniversitesi’nin sorumluluk alanında yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. A. Saim Kılavuz ve üniversite yöneticileriyle birlikte alanı gezdi.

Yeşil alanlar artıyor

Bursa’daki 8.3 milyon metrekarelik yeşil alanda artık Tarım Peyzaj AŞ marifetiyle çalışmalar yaptıklarını söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yeşil alanların ilaçlanması, çalı ve ağaç budaması, havuzların bakımı ve temizliği gibi bakım uygulamalarının yapıldığını belirtti. Yeşilin en çok yakıştığı şehir olan Bursa’ya daha fazla yeşil alan kazandırmayı amaçladıklarını ifade eden Başkan Aktaş, “Şehre 3 milyon metrekare yeni yeşil alan yüklemeyi hedefliyoruz. Yeşil alanları artırmaya çalışıyoruz. Uygulanan değişim ve dönüşümlerle doğal türleri peyzaja kazandırmak istiyoruz. İnsanların hem kentsel ortamlarda doğayla iç içe olmalarını hem de estetik ve kültürel açıdan güzel bakış açısı kazanmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Çalışmaları tamamen kendi bünyemizdeki imkanlarla yapıyor olmamız, bize ciddi kazanımlar sağladı. Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki 895 personel ve 145 araç, tamamen bu işlerle alakalı görevlendiriliyor” dedi.

Tasarım kavşak projeleri, HDS uygulamaları, dikey bahçe sistemleri, orta refüj ve parklara yapılan çalışmalarla Bursa’nın yeşilini artırdıklarını ve şehre nefes aldırdıklarını anlatan Başkan Aktaş, “Uludağ Üniversitesi’ndeki 2600 metrekarelik alanda rulo çim ve 795 metreküplük alanda temiz bahçe toprak serimi gerçekleştirildi. 15 adet konik defte ağacı ve 6660 adet çalı dikimiyle, kavşağımız daha estetik görünüme kavuşmuş oldu. Otomatik sulama sistemi aktif şekilde çalışırken, rutin bakımları tarafımızca yapılıyor. Uludağ Üniversitesi’nin sorumluluğunda olan bu alanda, Bursa’mıza gelen üniversite öğrencilerinin daha güzel ortamda bulunmalarını istiyoruz. Çalışmalar, üniversitemize ve Bursa’ya hayırlı olsun” diye konuştu.