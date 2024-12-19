Aydın Büyükşehir Belediyesi, Nazilli Perşembe Pazarı’nda esnaf ve vatandaşlara çorba ikramında bulundu. İl genelinde devam eden uygulama pazarcı esnafı ve vatandaşların takdirini topluyor.

Sosyal belediyecilik anlayışla halka hizmeti her alanda sürdüren Aydın Büyükşehir Belediyesi, havaların soğumasıyla birlikte geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da vatandaşlara sıcak çorba ikramına devam ediyor. AYBA ekipleri, Nazilli Perşembe Pazarı’nda sabahın erken saatlerinde kalkıp pazar yerinde tezgah açan pazarcı esnafı ve alışverişe gelen vatandaşlara sıcak çorba ikramında bulundu. Pazar kurulan 4 ayrı noktada gerçekleştirilen 8 bin kişilik çorba ikramı esnaf ve vatandaşların içini ısıttı.

Başkan Çerçioğlu’na teşekkür

Büyükşehir Belediyesi’nin sıcak çorba ikramı ile alışveriş etkinliklerine daha zinde başladıklarını ifade eden esnaf ve vatandaşlar, her yıl soğuk kış mevsiminde sıcak çorba ve yazın kavurucu sıcaklarında ise buz gibi limonata ikramı ile yapılan bu hizmet nedeniyle Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.