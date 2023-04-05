Erzurum Büyükşehir Belediyesi yerinde yapılanmayı esas alan yeni bir kentsel dönüşüm projesini bu kez de Aziziye ilçesinde uygulayacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Büyükşehir Belediyesi ve Aziziye Belediyesi’nin işbirliğinde gerçekleştirilecek olan projeyle ilgili Prof. Dr. İlhan Varank Kültür Merkezi’nde hak sahipleriyle birlikte toplantı düzenlendi.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Murat Altundağ, toplantıda projenin teknik detaylarını anlattı. Altundağ, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’in çabalarıyla 6 yıllık sorunun çözüme kavuştuğunu bildirdi. Bahçelievler Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi ile bölgeye yeni bir yaşam merkezinin kurulacağını belirten Altundağ, “Şehrimizde yerinde dönüşümü esas alan kentsel dönüşüm projelerimize bir yenisini daha ekliyoruz. Aziziye ilçemizde 15 hektarlık alanda gerçekleşecek olan Bahçelievler Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projemizle birlikte Aziziye ilçemizin çehresi değişecek” dedi.

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan da, konuşmasında Bahçelievler Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi’nin dün ve bugününü anlattı. Proje sürecinin 2015 yılında ön protokol imzalanması ile başladığını, 2017 yılında da ana protokol imzalanmasıyla devam ettiğini hatırlatan Başkan Orhan, 2017 yılı Ağustos-Kasım aylarında hak sahipleriyle muvafakat görüşmelerinin yapıldığını kaydetti. Orhan, “2017 yılında yapılan görüşmeler ve alınan muvafakat senedi sonucunda yüzde 75’lik anlaşma oranı sağlandı. Hak sahiplerine ait muvafakat örnekleri Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’mıza iletildi ancak ilerleyen süreçte finansal kaynak yetersizliği sebebiyle dönüşüm projesine başlanamamıştı. Nitekim 2022 yılı içerisinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum’un Erzurum ilimize yaptığı seyahat esnasında Bahçelievler Dönüşüm Projesi’ni yeniden gündeme getirdik ve hak sahipleriyle tekrardan ön görüşme yapmak için kendilerinden onay aldık. 2022 yılı Eylül-Aralık ayları içerisinde yine hak sahipleriyle yaptığımız şifai görüşmeler ve hak sahiplerinden alınan ön talep formlarına istinaden yüzde 82’lik bir anlaşma oranı sağladık” diye konuştu. Şubat ayında meydana gelen deprem felaketi sebebiyle sürecin kısa bir süreliğine sekteye uğradığına dikkati çeken Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Sekmen’in girişimleri neticesinde bu çalışmaya kalınan yerden devam edilecek. Bu projeyi ivedilikle hayata geçirecek ve Ilıca’mızda göz kamaştıran bir yaşam alanını Allah’ın izniyle ihdas etmiş olacağız. Bu vesileyle Ilıcalı hemşehrilerimiz adına ben Sekmen Başkanımıza bir kez daha teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“Ilıca bambaşka bir çehreye dönüşecek”

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de, Bahçelievler Kentsel Dönüşüm Projesi ile ilçenin bambaşka bir çehreye dönüşeceğini vurguladı. Başkan Sekmen, şu görüşlere yer verdi: “Günümüzde kentsel dönüşümün amaçları sürdürülebilir kalkınma, yaşanabilirlik ve refah düzeyini yükseltme, kent estetiğini gözetme gibi sosyal, kültürel, mekânsal, ekonomik ve yönetsel nitelikte geniş bir yelpazeyi barındırmaktadır. Korunan tarih, dönüşen şehir anlayışıyla çıkılan kentsel dönüşüm serüvenimizin bir başka önemli etabı olan Bahçelievler Kentsel Dönüşüm Projemiz nedeniyle şimdi de yeni bir süreci başlatıyoruz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ile Aziziye Belediyemizin işbirliğinde gerçekleştireceğimiz Ilıca Mahallesi Bahçelievler Kentsel Dönüşüm Projemize bugün itibariyle start verdik. Malumunuz 2014 yılından itibaren Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı’mızca 20 bölgede yapılan kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında Dağ Mahallesi, Kevelciler, Mumcu, Sanayi Keresteciler bölgesi, Şehitler Mahallesi, Kale ve çevresi, Gölbaşı mevkii, Veyisefendi Mahallesi, Gürcükapı kentsel dönüşüm alanları başta olmak üzere toplam 5 bin 100 adet can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan yapıların tahliye ve yıkımı gerçekleştirdik. Şimdi de yeni bir projeye ‘Bismillah’ diyeceğiz. Toplam 15 hektardan oluşan bölgede toplam 493 bina bulunuyor. 1494 bağımsız bölüme sahip olan bölgede 454 parsel bulunuyor. 756 hak sahibinin bulunduğu proje kapsamında Aziziye ilçemize yeni ve modern bir yerleşim yeri sunacağız. Yerinde dönüşümü esas alan bu projemizle birlikte ‘Korunan tarih dönüşen şehir Erzurum’ manifestomuza yeni bir projeyi daha dâhil edeceğiz.” Konuşmaların ardından Başkan Mehmet Sekmen, tek tek hak sahipleriyle görüştü. Aziziyeli hak sahipleri toplantıda söz alarak Başkan Sekmen’e teşekkür edip, “İyi ki varsın Büyük Başkan” şeklinde alkışla slogan attı.

3 saat süren toplantıda hak sahiplerinin projeyle ilgili görüşleri tek tek not edildi.