Muğla Büyükşehir Belediyesi tarımsal üretime destek için 2023 yılı içerisinde Seydikemer ilçesinde 17 mahallede 45 bin 300 metre sulama kanalı temizliği yaptı.

Verimli toprakları, başat ürünleri ile bir tarım kenti olan Muğla’da hizmetleri ve projeleri ile her zaman üreticinin yanında olan Muğla Büyükşehir Belediyesi devlet eliyle yapılmış tarımsal sulama kanallarının bakım-onarım ve sulamaya hazırlık çalışmalarında temizliğini de yaparak üreticilere destek oluyor. 2014 yılında Büyükşehir olan Muğla’da, Büyükşehir Belediyesi üreticilerin mağdur olmaması ve tarımsal üretimin sürdürülebilirliğini sağlanması bakımından bu hizmetini il genelinde vermeye devam ediyor. Havaların ısınması, ürünlerin sulama mevsiminin gelmesi nedeni ile Büyükşehir Belediyesi Seydikemer ilçesinde 17 mahallede 45 bin 300 metre sulama kanalı temizliği yaptı.

Muğla’nın 13 ilçesinde üreticilerin yanında olan Büyükşehir Belediyesi bugüne kadar il genelinde toplam 143 mahallede 1 Milyon 616 Bin 829 metre su kanalı temizliği, 97 bin metre su kanal tamiratı gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesi Seydikemer ilçesinde ise bugüne kadar 684 bin 900 metre sulama kanalı temizliği, 6655 metre sulama kanalı tamiratı, bakımı ve onarımı yaparak üreticinin yanında oldu.