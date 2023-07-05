Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Eğitim Birimi personeli, kentte bulunan kreşlerdeki öğrencilere yönelik yangın ve yangında alınacak önlemleri anlattı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Eğitim Birimi, ‘’Önce Tedbir, Her Zaman Eğitim” sloganıyla kentte bulunan kreşlerde eğitim çalışmalarını sürdürüyor. Günlük eğitim faaliyetleri çerçevesinde itfaiye eğitim biriminde görevli personel, kentte bulunan kreşlerde eğitim gören öğrencilere yönelik bilgilendirici çalışmalar yapıyor.

Yaz mevsiminde kreşlerde kalan minik çocuklar ile yönetici ve öğretmenlere yönelik yangından korunma, önlemler ve alınacak olan tedbirleri anlatan ekipler, yangın söndürme materyallerini de tanıtarak öğrencilere, çakmak ve kibrit gibi yanıcı ve parlayıcı maddelerle oynamamaları konusunda uyarılarda bulunuldu.