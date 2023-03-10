Antalyalı çocuklardan, depremden etkilenen kardeşlerine destek. Büyükşehir Belediyesi Oyuncak Müzesi depremden etkilenen çocuklar için oyuncak ve kırtasiye bağış kampanyası başlattı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Oyuncak Müzesi anlamlı bir kampanya başlattı. 6 Şubat’ta Türkiye’yi yasa boğan depremin ardından halkın adeta yaraları sarmak için seferber olduğu deprem bölgesine bir kampanya da Büyükşehir Belediyesi Oyuncak Müzesi’nden geldi.

Duygusal bağ

Antalya Büyükşehir Belediyesi Oyuncak Müzesi, depremden etkilenen çocukların yüzlerini güldürebilmek amacıyla “Minik Eller El Ele” adı altında oyuncak ve kırtasiye bağış kampanyası başlattı. Aynı zamanda paylaşma ve dayanışma ilkesini de esas alan kampanya, Antalyalı çocuklar ile depremden etkilenen çocukların duygusal bağ kurmasına da vesile olacak.

Haydi çocuklar

20 Mart tarihine kadar devam edecek oyuncak kampanyası için bağışlar Pazartesi günleri hariç 10.00-17.30 saatleri arasında Yat Limanı’nda bulunan Oyuncak Müzesi’ne bırakılabilir.