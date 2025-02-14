Bursa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen ‘Su verimliliği bilinçlendirme, farkındalık ve eğitim projesi’ kapsamında ilçe ziraat odası başkanlarının katılımıyla eğitim ve koordinasyon programı düzenlendi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, 2025-2029 Stratejik Plan çerçevesinde belirlenen hedeflerin gerçekleştirilmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğü tarafından tarımsal eğitim proje başlıkları içerisindeki ‘Bursa Tarım ve Gıda Akademisi’ kapsamında ‘Su verimliliği bilinçlendirme, farkındalık ve eğitim projesi’ geliştirildi.

İlçe ziraat odası başkanlarının katılımıyla düzenlenen eğitim programının ilk bölümünde birim personeli Ziraat Mühendisi Gülay Yıldırım tarafından bilinçlendirme ve farkındalık bilgileri verildi. Programın ikinci bölümünde ise Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Hayrettin Kuşçu tarafından ‘Damla Sulama Sistemleri ile Sulama Yönetimi ve Bitki Su Tüketimi’ (TAGEM suET) sisteminin genel tanıtımı, bitki su tüketimi hesaplamaları, sulama modülü ve planlama hesaplamaları, sulama programlama hesaplamaları, bu hesaplamalar ile amaçlanan kazanımlar hakkında bilgiler verildi.

Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Ayhan Sarsıcı, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in vizyonu doğrultusunda Stratejik Plan çerçevesinde belirlenen hedeflerin gerçekleştirilmesi için çalışmaları sürdürdüklerini söyledi. Yaşanan iklim değişikliği sebebiyle su kaynaklarının daha verimli kullanılması gerektiğini söyleyen Sarsıcı, bu kapsamda tarım sektöründe su verimliliği ile ilgili mevcut durum değerlendirmesi, sulama verimliliğinin iyileştirilmesine yönelik tedbirler, sulama verimliliğine etki eden uygulama örnekleri başlıklarında görüşmeler yapıldığını belirtti.