Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe’de yeni bir projeyi daha hayata geçirdi. Menteşe’nin kırsal mahallelerinden birisi olan Yenibağyaka Mahallesi’nde çalışma başlatan Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, mahallenin ihtiyacını karşılayacak yeni içme suyu deposunu hizmete sundu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe’de yeni bir projeyi daha hayata geçirdi. Menteşe’nin kırsal mahallelerinden birisi olan Yenibağyaka Mahallesi’nde çalışma başlatan Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, mahallenin ihtiyacını karşılayacak yeni içme suyu deposunu hizmete sundu.

MUSKİ ekipleri tarafından Yenibağyaka Mahallesi’nde mahallenin içme ve kullanma suyunu besleyen, eski su deposu yıkılarak yerine 100 metreküplük yeni içme suyu deposu yapıldı. 898 bin 573 TL maliyet ile yapılan modern ve güncel yönetmeliklere uygun içme suyu deposu ile birlikte Yenibağyaka Mahallesi’nin daha temiz ve güvenli içme suyuna kavuşması sağlandı.