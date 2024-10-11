1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında Muğla Büyükşehir Belediyesi kadın sağlığına yönelik önemli bir projeyi hayata geçiriyor. Meme kanseri farkındalığını artırmak amacıyla düzenlenecek olan eğitimlerle, kadınların kendi kendine meme muayenesi yapma konusunda bilinçlendirilmesi hedefleniyor. Projenin, kadın muhtarların mahallelerinde başlatılarak Muğla’nın 13 ilçesine yayılacak.

Kadın dayanışmasına güzel bir örnek

Bu projede kadın muhtarlar, mahallelerindeki kadınların bu önemli eğitime katılımını sağlayarak farkındalığın artmasına katkıda bulunacak. Büyükşehir Belediyesi doktorlarının eğitmen olarak yer alacağı programda, kendi kendine meme muayenesi yapmanın önemi vurgulanacak. Bu, hem kadın dayanışmasının güçlenmesi hem de kadınların sağlık bilincinin artması açısından önemli bir adım olacak.

Büyükşehir Belediyesi’nden tam destek

Eğitimler sonrasında mamografi taramasına yönlendirilmesi uygun görülen kadınlar, Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin tahsis ettiği araçlarla en yakın Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi’ne (KETEM) taşınacak. Kontrolleri tamamlanan kadınlar, yine belediyenin araçlarıyla evlerine geri götürülecek. Bu hizmet, kadınların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırarak erken teşhis ve tedavi şansını artırmayı amaçlıyor.

Meme kanseri tarama standartları

Meme kanserinde erken teşhis büyük önem taşıyor. Ulusal standartlara göre:

Kendi Kendine Meme Muayenesi: Her kadının 20 yaşından itibaren her ay düzenli olarak kendi kendine meme muayenesi yapması öneriliyor.

Klinik Meme Muayenesi: 40-69 yaş arasındaki kadınların iki yılda bir klinik meme muayenesi yaptırması gerekiyor.

Mamografi: Yine 40-69 yaş grubundaki kadınlar için iki yılda bir mamografi çektirilmesi öneriliyor.

Bu standartlar doğrultusunda, kadınların meme sağlığı konusunda bilinçlenmesi ve düzenli kontrollerin yapılması, meme kanserinin erken teşhisinde ve tedavi başarısında hayati rol oynuyor.