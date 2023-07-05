Şanlıurfa’ya daha çok yeşil alan kazandırmayı hedefleyen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Mehmetçik Mahallesinde 30 dönüm üzerinde başlattığı park çalışmasını sürdürüyor.

‘’Daha Yeşil Bir Şanlıurfa’’ sloganıyla kentte park, bahçe, ana arter ve orta refüjlerde yeşil alan çalışmasını sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, kente yeni bir park daha kazandırıyor.

Şanlıurfa’da yaz mevsiminde vatandaşların serin ve gölgelik bir alanda zaman geçirmelerini sağlamak amacıyla kentte park çalışmasına hız veren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Mehmetçik Mahallesinde park yapımına başladı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün talimatları çerçevesinde yapımına başlanılan park, en kısa zamanda tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulacak. 30 dönüm alan üzerinde içerisinde çocuk oyun alanları, fitness alanı, piknik alanları ve koşu parkuru yer alıyor.