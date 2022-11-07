Antalya Büyükşehir Belediyesi, Korkuteli’de mantarın verim ve kalitesini olumsuz etkileyen mantar sineği ile mücadele için ışıklı tuzak dağıttı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Korkuteli’de mantarın verim ve kalitesini olumsuz etkileyen mantar sineği ile mücadele için ışıklı tuzak dağıttı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesine bağlı ekipler Başkan Muhittin Böcek’in yerelden kalkınma ilkesi doğrultusunda üreticinin yanında yer almayı sürdürüyor. Zirai ilaç kalıntısı olmayan, güvenilir gıda üretimi için çalışmaya devam eden büyükşehir ekipleri Korkuteli ilçesinde Yeni, Akyar ve Küçükköy mahallelerindeki mantar üreticilerine elektrikli tuzak dağıttı. Bu tuzaklar sayesinde mantarda verimi ve kaliteyi düşüren, kararmaya neden olan mantar sineği ile güvenli mücadele sağlanacak.

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nda görevli Ziraat Mühendisi Hatice Parlak, üreticinin her daim yanlarında olduklarını belirtere, “Açık alanda olduğu gibi mantarhanelerde de kalıntısız, güvenilir gıda üretimini destekliyoruz. Mantar sineği ve türevleri olan 16 çeşit zararlı var. Üreticinin çok fazla zirai ilaç seçeneği de yok. Zararlılar zamanla bu ilaçlara bağımlılık ve bağışıklık kazanıyor bu nedenle mücadele kolay olmuyor. İlaçları değiştirmek gerekiyor. Her ilaç uygulaması işçilik ve maliyet demek. İlaçlar insan sağlığı için de zararlı. Talimatlar doğrultusunda ilaca alternatif olarak ışıklı tuzak dağıtarak mantar üreticilerimizin sinekle mücadelesine destek veriyoruz”dedi.

"Işıklı tuzaklar yerleştirildi"

Fizyomekanik tuzak denilen UVA ışık özellikli bu tuzaklar 15 metrekareye 1 tane olmak üzere mantarhanelere yerleştiriliyor. Tuzaklar mantarda kompost ile beraber gelen yaklaşık 15-16 çeşit mantar sineği ve zararlarına karşı kullanılıyor. Uygun ortam oldukça çoğalmaya sebep olan ve üreticiye ciddi anlamda zarar veren ışıklı tuzaklar, ilaç kullanmadan, işçilik uygulamadan, çevreye ve doğaya zarar vermeden, mantarda hiçbir kalıntı olmadan üretim yapılmasını sağlıyor.

Üretici Hafise Koç, mantar sineğinin üretime ciddi zararlar verdiğini ifade ederek, “İlaç atmazsak, yapışkan tuzak takmazsak sinekle baş edemiyoruz. Bundan sonra mantarlarımız daha iyi ve kaliteli olacak” dedi.