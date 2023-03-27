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İftar saati öncesi yapılan yemek dağıtımında yaklaşık 1500 kişiye dört çeşit yemek ikram edildi. Vatandaşlar, iftar öncesi yemeklerini alarak evlerinde iftar saatini bekledi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Mobil Aşevi, 27 Mart Pazartesi günü Ahatlı Mahallesi’nde, 28 Mart Salı günü Baraj, 29 Mart Çarşamba günü Habibler, 30 Mart Perşembe günü Yeni Emek, 31 Mart Cuma günü de Barış mahallesinde vatandaşlara iftar yemeği ikramında bulunacak.

Bin 500 kişiye yemek desteği

Antalya Büyükşehir Belediyesi Ramazan ayında “İftarda Mahallenizdeyiz” sloganıyla kent merkezindeki mahallelerde iftar yemeği dağıtımı gerçekleştiriyor. Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na ait Mobil Aşevi, Ramazan ayı sürecinde Antalya’nın farklı mahallelerinde sıcak yemek dağıtımı yapacak. Mobil Aşevi, Kepez ilçesi Varsak Menderes Mahallesi’nde vatandaşlara sıcak yemek ikramında bulundu.

Türk ve Alman çift her gün Alanya sahillerindeki çöpleri topluyor

Türk ve Alman çift her gün Alanya sahillerindeki çöpleri topluyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayında Mobil Aşevi Tırı ile mahallelerde iftar öncesi sıcak yemek dağıtımını sürdürüyor.

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