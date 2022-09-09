Antalya Büyükşehir Belediyesi, Konyaaltı Plajı’na bir sosyal tesis daha kazandırdı. Boğaçayı Köprüsü’nün batısında hizmete sunulan Boğaçayı 1 No’lu plaj işletmesi kaliteli ürünleri ve uygun fiyatlarıyla misafirlerini ağırlıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Konyaaltı Plajı’na bir sosyal tesis daha kazandırdı. Boğaçayı Köprüsü’nün batısında hizmete sunulan Boğaçayı 1 No’lu plaj işletmesi kaliteli ürünleri ve uygun fiyatlarıyla misafirlerini ağırlıyor.

Büyükşehir Belediyesi, Milli Emlak’tan kiraladığı Boğaçayı Köprüsü’nün batısında yer alan bölgeyi plaj işletmesi olarak vatandaşların hizmetine açtı. Belediye iştiraklerinden EKDAĞ A.Ş. tarafından işletilen Boğaçayı 1 No’lu Plaj İşletmesi misafirlerine kahvaltıdan, fastfood ürünlerine, dünya kahvelerinden çeşitli sıcak ve soğuk içecek menüleriyle birçok seçenek sunuyor. Konyaaltı Sahili’ne gelen vatandaşlar ve misafirler zengin menüden sipariş ettikleri ürünleri Akdeniz’in mavisi ve Torosların muhteşem manzarası eşliğinde tüketebiliyor. İşletmenin plaj bölümünde şezlong ve şemsiye hizmeti de veriliyor. Sabah 08.00 da açılan Boğaçayı 1 No’lu Plaj, akşam 22.00’da kapanıyor.

Boğaçayı 1 nolu plaja tüm halkımız davetli

Boğaçayı 1 No’lu Plajı tesis sorumlusu Veysel Güneş, vatandaşların tesise büyük ilgi gösterdiğini ve gelen talepler doğrultusunda hizmet içeriğinin geliştirildiğini söyledi. Güneş, “Vatandaşlar hijyen açısından işletmemizi çok beğeniyorlar. Zengin menümüzde yer alan ürünlerin diğer işletmelere nazaran uygun fiyatlı olduğunu bizlere ifade ediyorlar. Başkanımız Muhittin Böcek’in talimatıyla Konyaaltı Sahili’ne belediyemizin bir sosyal tesisini daha kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Tüm halkımızı tesisimize bekliyoruz” dedi.

“Böyle tesisler İstanbul’da bile yok”

İstanbul’da yaşayan ve yaz tatili için Antalya’da bulunduğunu söyleyen Zeynep Gedikoğlu “Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal tesisleri gibi tesisler İstanbul’da bile yok” diyerek memnuniyetini dile getirdi. Gedikoğlu, “Yazın 3 ay Antalya’da yaşıyorum. Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal tesislerini çok beğeniyorum. Kaliteli ürün, temizlik, uygun fiyat ve güler yüzlü hizmet bizi buralara çekiyor” diye konuştu.

“Fiyatlar çok uygun”

Kahvaltı tercihini Boğaçayı 1 No’lu plaj tesisinden yana kullanan Mine Edalı sunulan ürünlerin çok başarılı olduğunu ifade ederek, yeni tesisi çok beğendiğini söyledi. Edalı, “Benim favori kahvaltım beyaz peynirli tost, onu da burada bulunca çok mutlu oldum. Belediyemizin böyle hizmet vermesi çok güzel. Çevre işletmelere göre gerçekten fiyatlar çok iyi. Ürünler çok kaliteli ve lezzetli. Çayımız taze, keyfimiz yerinde. Teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Böcek’e teşekkür

Konyaaltı Sahilinde denize girmek için gelen Aylin Sena Doğan ise şunları söyledi: “Ben öğrenciyim. Böyle durumlarda bizim gibi öğrencilerin belediye tarafından açılan tesisleri kullanması büyük bir avantaj oluyor. Ürünlerin kalitesi ve uygun fiyatlı olması çok güzel. Başkanımıza bize bu ekonomik şartlarda böylesi güzel bir imkan sağladığı için çok teşekkür ediyorum.”