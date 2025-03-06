Aydın Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının manevi atmosferini paylaşmak adına Koçarlı Cumhuriyet Meydanı’nda geniş katılımlı bir iftar programı düzenledi.

Koçarlı halkının yoğun ilgi gösterdiği iftar yemeğine, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçi, Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, CHP İlçe Başkanı Hasan Akın, çevre ilçelerin belediye başkanları, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İftar öncesinde meydanda vatandaşlarla sohbet eden Başkan Çerçioğlu ve Başkan Arıcı, Ramazan ayının birlik ve beraberlik içerisinde geçtiğini ifade ederek katılımcılarla yakından ilgilendi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan iftar yemeklerini vatandaşlara kendi elleriyle dağıtan Başkan Çerçioğlu ve ilçe belediye başkanları, Koçarlı halkıyla aynı sofrayı paylaşmanın mutluluğunu yaşadı.