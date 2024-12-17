Kızılarık Barınma Platformu üyeleriyle bir araya gelen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kızılarık Mahallesi’ndeki vatandaşların barınma hakkı ile ilgili verdikleri hukuk mücadelesini desteklediklerini ve olumlu sonuçlanmasını temenni ettiklerini söyledi.

Yaşadıkları alandan tahliyeleri istenen Kızılarık Barınma Platformu üyeleri, avukat Engin Akbaba ile birlikte Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’i ziyaret etti. Başkan Böcek, Kızılarık Mahallesi sakinlerinin yürüttüğü hukuk mücadelesini yakından takip ettiğini belirterek, “Kızılarık Mahallesi Antalya’mız için çok önemli bir mahallemiz. Antalya Valimiz Hulusi Şahin ile görüşmemizde konuyu ilettim ve kendisi de konuyla yakından ilgileniyor. 4706 sayılı yasada uygulanan hazine arazileri ve vakıflar arasındaki trampa, Kızılarık Mahallemiz için de uygulanabilir, vatandaşlara 5 yıl süreyle taksitle yerleri verilebilir. Orayı tamamen bir kazanç yeri gibi görerek, yüksek ecrimisil çıkarmayı doğru bir düşünce olarak görmüyorum. Bu konuda yapılması gereken ne varsa sizlerin yanınızdayız. Konunun takipçisi olacağım” dedi.

“4706 sayılı kanunun uygulanmasını istiyoruz”

Kızılarık Barınma Platformu adına açıklama yapan avukat Engin Akbaba ise Başkan Muhittin Böcek’e teşekkür ederek, “Kızılarık Mahallemiz 150 yıldır var olan bir yer. 1932’den beri gelen davalar sonucunda 2009 yılında 160 dönümlük bir alan Vakıflar adına tescil edildi. Kızılarık’da hak sahipleri olarak bizlerde 4706 sayılı kanunun uygulanmasını istiyoruz. Kepez’de 801 parsel için aynı uygulama yapılarak bu sorun çözüldü. Geçtiğimiz yıl çok yüksek ecrimisiller çıkartıldı. İki yıl önce 39 bin TL olan ecrimisil bedeli 2 milyon 400 bin TL’ye çıktı. 90 metrekare bir yere bin 800 TL çıkan ecrimisil, 313 bin TL’ye yükseldi. Buradaki insanların bu rakamları ödeme şansı yok” diye konuştu.