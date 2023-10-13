Adana Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Dünya Kız Çocukları Günü’nde Sevgi Evleri Çocuk Yuvası ve Kız Yetiştirme Yurdu ziyaret edildi.

Adana Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğüne bağlı, alanında uzman personeller, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü çerçevesinde Adana Valiliği Sevgi Evleri Çocuk Yuvası ve Kız Yetiştirme Yurdu’nu ziyaret etti.

Ziyaret ile birlikte 3-6, 7-12 yaş aralığındaki çocuklara yönelik, yüz boyama, halat çekme, çuval yarışı, drama, sandalye kapmaca gibi çeşitli etkinlikler gerçekleştirilirken, 13-18 yaş aralığındaki çocuklarla da psikososyal destek programı kapsamında oyun temelli eğlendirici aktiviteler düzenlendi. Toplamda 150 çocuğun güzel bir gün geçirmesi sağlandı.