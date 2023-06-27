Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi kırsal mahallelerde halkın konforlu ve güvenli ulaşım sağlaması için asfalt çalışması ile yatay ve düşey trafik işaretlemelerine devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatlarıyla ulaşım alanında kent merkezinde birçok noktada yoğun çalışmalar sürdürürken, aynı zamanda kırsal mahallelerde de hizmet ve yatırımlarına devam ediyor. Kırsal mahalle yollarına asfalt kaplama çalışmaları tüm hızıyla sürerken, Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, Tuzhisar, Güllüce ve Akmescit gibi kırsal mahallelerdeki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kırsal mahallelerde Bitümlü Sıcak Karışım asfalt çalışmaları ve sonrasında yatay ve düşey trafik işaretlemeleri yapan Büyükşehir ekipleri, mahalle yollarını daha modern bir yapıya dönüştürüyor.

Yapılan çalışmalar ile bayram öncesi mahalle sakinlerinin konforlu ve güvenli ulaşım yapmasını sağlamak hedefleniyor.