Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kırsal kesimlerde bozulmalar yaşanan arazi ve yayla yollarına onarım çalışması başlattı.

Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, kent genelindeki kırsal mahallelerde yol bakım ve onarım çalışması gerçekleştirdi. Kırsal ilçe mahallelerinin arazi ve yayla yollarında meydana gelen bozulmalar nedeniyle, Kayseri Büyükşehir Belediyesi yoğun çalışma başlatarak, kırsal kesimlerde ulaşılmadık mahalle yolu bırakmıyor. Tarım sezonunun da başlaması nedeni ile Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı’nca, tüm kırsal mahalle yollarında başlatılan çalışmalar sayesinde, üreticiler ve mahalle sakinlerinin mağduriyet yaşamalarının önüne geçilecek.

Çiftçilerin ve ulaşımda sıkıntı yaşayan mahalle sakinlerinin mağduriyetleri büyük ölçüde giderilirken, ekiplerin çalışması tüm hızıyla devam ediyor.