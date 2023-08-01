Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Kepsut’ta hayata geçirdiği hizmetlerle hem hayatı kolaylaştırıyor hem de var olan potansiyelini ortaya çıkaracak, marka değerini artıracak yatırımlar yaparak ekonomisinin gelişmesini katkı sağlıyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, verimli topraklarında her şeyin en iyisi ve en güzeli yetişen Kepsut’un bereketine bereket katacak yatırım ve hizmetlerini sürdürüyor. Kepsut’un var olan tarım ve hayvancılık potansiyelini artırıcı birçok projeyi hayata geçiren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın göreve geldiği 2019 yılında hayata geçirdiği projelerden olan Balıkesir Kuzusu Üretim Merkezi’nde üretilen damızlıklar, küçükbaş hayvancılıkla uğraşan küçük işletmecilere hibe olarak dağıtılıyor. Kurulan merkez sayesinde bölgede, Coğrafi İşaret Tescilli Balıkesir

Kuzusu üretimi ciddi oranda artış gösterdi.

Kepsut’taki mera alanlarındaki kara çaltı bitkisini bertaraf eden Büyükşehir Belediyesi, toprağa karışmasını sağlayarak hem topraktaki organik madde miktarını artırıyor hem de mera alanlarını temizleyip, özellikle küçükbaş hayvancılık için en verimli hale getiriyor.

Üreticilere tohum ve malzeme desteği

Bunun yanı sıra bölge ekonomisi için büyük önem arz eden tarıma da önemli destekler veren Büyükşehir Belediyesi üreticilere; fide, meyve fidanı, yem, süt otu tohumu, selektör makinesi, arıcılık faaliyetleriyle ilgili teşviklerde bulunuyor, süt soğutma tankı ve boz ırklarda verim artıran probiyotik dağıtıyor.

Bükdere küflü deri katık peyniri coğrafi işaret alacak

Kepsut’un adını duyuracak ve vatandaşına katma değer sağlayacak marka değerlerine sahip çıkan Büyükşehir Belediyesi, dünya miras listesine alınmasına katkı sağladığı Kepsut Bükdere Küflü Deri Katık Peyniri için Coğrafi İşaret Tescili için de çalışmalarına devam ediyor.

Kepsut’un altyapısı güçlendirildi

Kepsut’a yakışan bir altyapı sağlamak amacıyla; kapalı alanda bitkilerin yardımıyla atık suları arıtan Kepsut Atıksu Arıtma Tesisi’ni tamamlayarak devreye alan Büyükşehir Belediyesi, atık suları tarımsal sulama kriterlerine uygun şekilde arıtılarak tarım arazilerinin sulamasında kullanılıyor. Eski ve ömrünü tamamlamış mevcut kanalizasyon hatlarında meydana gelen arızaların ve evsel atık su deşarjlarından dolayı oluşan çevre kirliliğinin de önüne geçen Büyükşehir, Kepsut’un altyapısını güçlendirdi.

Kepsut’un tabiatına en ufak bir zarar gelmemesi adına oluşabilecek yangınlara anında müdahale edilebilmesi için kırsal mahallelere yangın söndürme tankeri ve malzeme temini sağlayan Büyükşehir, ihtiyaç duyulan alanlarda dağıtımlarına devam ediyor.

Kepsut’ta; güvenli ve konforlu bir ulaşım sağlanması adına asfalt serimi ve kavşak düzenleme çalışmaları gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi ayrıca çiftçilerin tarlalarına kolaylıkla ulaşabilmelerini sağlamak için de genişletme çalışmalarını tamamladı.

Nusret köprüsü artık daha güvenli

Nusret Mahallesi’ni ilçe merkeziyle Balıkesir’e bağlayan ve zamanda kullanımı büyük tehlike arz eden tek şeritli köprüyü yıkıp yeniden inşa eden Büyükşehir Belediyesi; daha güvenli ve daha işlevsel hale getirdiği köprüyü, çift şeritli olarak hizmete sundu.

İlçenin sineksiz ve rahat bir yaz geçirmesini sağlamak amacıyla Kepsut Belediyesi ile birlikte koordineli olarak haşereyle mücadele işlemlerini sürdüren Büyükşehir Belediyesi, tüm önlemlerini alarak çalışmalarını sürdürüyor.