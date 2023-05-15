Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri’nin somut ve somut olmayan tüm değerlerine sahip çıkmayı sürdürüyor. Bu kapsamda Kayseri Develi’nin ünlü Halk Ozanı Âşık Seyrânî’ye ait gerçekleştirilen uluslararası Develi-Âşık Seyrânî ve Kültürü Kongresi’nin 3’üncüsünün bildirilerini 3 cilt şeklinde yayımladı.

Kayseri’nin değerlerine yönelik gerçekleştirdiği proje ve desteklerle şehri tanınmasına ve sevilmesine büyük katkı sağlayan Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi, kentin kültür birikimine yatırımını sürdürüyor. Prof. Dr. Recep Özkan’ın editörlüğünde Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından yayımlanarak basımı yapılan III. Develi-Âşık Seyrânî ve Kültürü Kongresi’nin bildirileri; ‘Develi Bildirileri’, ‘Seyrânî Bildirileri’ ve ‘Türk Kültürü Bildirileri’ başlıklarıyla 3 cilt şeklinde vatandaşların hizmetine sunuldu.

ESER SAYISI 47’YE YÜKSELDİ

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, geride bıraktığı 4 yıllık başkanlığı sürecinde, Kayseri’yi tanıtan toplam 44 eseri yazın dünyasına kazandırırken, söz konusu bildiriler ile birlikte bu sayı 47’ye yükseldi. Büyükşehir Belediyesi, Kayseri’de bilinen belediyecilik faaliyetlerinin yanında şehrin kültürüne ve edebiyat dünyasına yönelik birbirinden değerli, çeşitli ve kapsamlı eserleri kazandırmaya devam ediyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin envanterine 4 yılda 44 kitap eklenirken, söz konusu III. Develi-Âşık Seyrânî ve Kültürü Kongresi’nin bildirileri ile birlikte eserler şu şekilde oldu:

“III. Develi-Âşık Seyrânî ve Kültürü Kongresi’nin bildirileri; ‘Develi Bildirileri’, ‘Seyrânî Bildirileri’ ve ‘Türk Kültürü Bildirileri’, Kayseri Kitabı, Dadaloğlu Şiir Yarışması, Dün Bugünden Daha Yakın, Kayseri Büyükşehir Belediyesi 6. Hikaye Yarışması, Kayseri Tarihi Araştırmaları cilt 1, Kayseri Tarihi Araştırmaları cilt 2, Muhsin İlyas Subaşı Bütün Şiirleri, Sebzecilik ve Doğal Üretim, Kayseri Büyükşehir Belediyesi 4. Şiir Yarışması (Ahmet Remzi Akyürek), Mimar Sinan Müzesi ve Mimarlık Merkezi Ulusal Mimari Proje Yarışması Kitabı, Kayseri’de ve Kayseri Arkeoloji Müzesindeki Hitit Dönemine Ait Eserler, Kayseri Büyükşehir Belediyesi 5. Hikaye Yarışması, Dr. İsmail Gökşen’in Düz Dokumalar Kataloğu, Kayseri Eğitim Tarihi Araştırmaları (Eskiçağdan Osmanlı Devletinin Sonlarına Kadar), II. Develi-Âşık Seyrânî ve Kültürü Kongresi’nin bildirileri; ‘Develi Bildirileri’, ‘Âşık Seyrânî Bildirileri’ ve ‘Türk Kültürü Bildirileri’, Kayseri Uçak Fabrikası (1926-1960), Seyrani’nin Düşünce Dünyası, Kadı Burhaneddin Şiir Yarışması (Kayseri Büyükşehir Belediyesi 3. Şiir Yarışması), Pandemi ile Yaşam (7. Ulusal Fotoğraf Yarışması), Kayseri’de Pastırmacılık, Osmanlıdan Günümüze Koramaz Vadisi Tarihi, Kayseri Büyükşehir Belediyesi 4. Hikaye Yarışması, Erciyes Dağı, Şehirden Kültüre, Sabit Özdemir Özenç Hayatı ve Eserleri, Kayseri Yer altı Yapıları Envanteri 5. Ara Rapor, Kayseri Gastronomi Turizmi Çalıştayı, Başkatipzade Ragıp Bey Muhtasar Mecmuası 1. Cilt, Başkatipzade Ragıp Bey Muhtasar Mecmuası 2. Cilt, Yaman Dede Şiir Yarışması (Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2. Şiir Yarışması), Koramaz Vadisi (Resimli), Kapadokya Krallığı ve Roma Bizans Dönemi, Kuruluşundan Günümüze Kayseri Belediye Başkanları, Geçmişten Geleceğe Kayseri Mutfağı, Kayseri’den Kopan Türkü Ahmet Gazi Ayhan, Hasan Nail Canat Hikaye Yarışması (3. Hikaye Yarışması), Kayseri Türküleri ve Oyun Havaları, Cumhuriyet Dönemi Kayseri Şehitleri (1923-2017), Kayseri Sağlık Turizmi Çalıştayı, Kayseri’de Biran (6. Ulusal Fotoğraf Yarışması), Âşık Seyrânî Şiir Yarışması (Kayseri Büyükşehir Belediyesi 1. Şiir Yarışması) ve Şeyh İbrahim Tennuri ve Gülşeni Niyaz.”