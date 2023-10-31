MASKİ Genel Müdürlüğü, Salihli’ye bağlı Karayahşi Mahallesi’nde 300 metrelik kanalizasyon terfi hattı yenileme çalışması başlattı. Mahalle muhtarı Halil Akaydın çalışmalardan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve MASKİ Genel Müdürlüğü’ne teşekkür etti.

Daha sağlıklı bir çevre için il genelinde yatırımlarına devam eden Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, atıksuların daha sağlıklı taşınabilmesi için Salihli ilçesine bağlı Karayahşi Mahallesi’nde 300 metrelik kanalizasyon terfi hattı yenileme çalışması başlattı. Mahalle muhtarı Halil Akaydın da çalışmaları yerinde takip etti.

“Hizmetlerimiz devam edecek”

Kanalizasyon Dairesi Başkanı Cem Çöllü, “MASKİ Genel Müdürlüğü olarak mahallelerimizin altyapı ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalarımız sürüyor. Karayahşi Mahallemizde de 300 metrelik kanalizasyon terfi hattı yenileme çalışması başlattık. Çalışmamız neticesinde bir mahallemizin daha kanalizasyon sorununu çözerek vatandaşlarımızı daha sağlıklı bir altyapıya kavuşturmuş olacağız. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün önderliğinde Manisa merkez ve ilçelerimizde hizmetlerimiz hız kesmeden devam edecek” dedi.

Muhtardan hizmet teşekkürü

Mahalle muhtarı Halil Akaydın, “Hizmette sınır yok. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün, MASKİ Genel Müdürlüğü ve emeği geçenlere teşekkür ederiz” dedi.