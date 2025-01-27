Adana Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nce Adana Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı 8 gündüz bakımevinde görev yapan eğitmenlere, psiko-sosyal destek ekibine ve büro personeline yönelik Kapasite Geliştirme Eğitimi düzenlendi.

Adana Büyükşehir Belediyesi, çocuk hizmetleri alanında deneyimli personeliyle çocukların güvenli ve destekleyici bir ortamda büyümelerine katkı sağlamayı sürdürüyor. Her ara tatil ve yaz tatilinde oluğu gibi Adana Büyükşehir Belediyesi, çocukların üstün yararını sağlamak ve çocuk dostu bir belediyecilik hizmeti sunmak için 20-21-22 Ocak tarihleri arasında Kapasite Geliştirme Eğitimi düzenledi.

Adana Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu ve Yüreğir Belediyesi Kültür Merkezi’nde düzenlenen eğitim, Çukurova Üniversitesi Sürekli Yaşam Merkezi ve UNICEF iş birliği ile alanında uzman profesör ve doçentlerin katılımıyla gerçekleşti. Toplam 3 gün süren eğitim, 110 personelin katılımı ile yapıldı.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da eğitimlerin açılışına katılarak, çocukların Atatürk ilkeleri doğrultusunda yetişmesinin önemini vurguladı.