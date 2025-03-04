Kayseri Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından verilen ilanla kapalı durak alımı yapılacağı duyuruldu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından verilen ilanda, "Kapalı Durak Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır" ifadelerine yer verildi.

5 adet kapalı durak alımının yapılacağı ihaleye son teklif verme tarihi 19.03.2025 saat 14.30 olarak belirlenirken, ihale Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2.kat 222 nolu odada gerçekleşecek.