Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı personelinin, elektrikli toplu ulaşım araçlarında oluşabilecek yangın ve olumsuzluklara nasıl müdahale edebileceğine yönelik eğitim programı düzenlendi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın eğitime verdiği özel önem doğrultusunda personeline yönelik eğitimlerini çeşitlendirerek arttırmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi, kentte yerel yönetim faaliyetlerini gerçekleştiren belediye personelinin etkin, nitelikli ve her kesime yönelik hizmet ulaştırması doğrultusunda kendisini geliştirmesi için gerçekleştirdiği eğitimlere bir yenisini daha ekledi.

Kayseri’ de Büyükşehir Belediyesi tarafından tercih edilen, temiz bir ulaşım sağlayarak sürekli olarak yaygınlaştırılan elektrikli toplu ulaşım araçlarının arızaları ve nasıl müdahale edileceği Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’nın gündemine alındı.

Bu kapsamda İtfaiye Daire Başkanlığı’nda, Ulaşım A.Ş. ve elektrikli araçların firma yetkilileri tarafından 2 gün sürecek eğitimler başladı. Çağın gereklerine uygun olarak eğitimlerini çeşitlendirerek arttıran Büyükşehir Belediyesi, ulaşım ve itfaiye ile birlikte tüm toplumu ilgilendiren söz konusu eğitime, Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Metin Kızılkan, Kayseri Ulaşım A.Ş. Teknik Personel Ömer Çeçen ve yaklaşık 135 itfaiye personeli katıldı.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Metin Kızılkan, eğitim programının başlangıcında yaptığı konuşmada, elektrikli araçların şarjı, şarj istasyonları ve elektrikli araçlarda meydana gelebilecek herhangi bir teknik arıza sonucu itfaiyenin nasıl müdahale edebileceği konusunda bir eğitim çalışması gerçekleştirdiklerini dile getirdi. Kızılkan, başta Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç olmak üzere, Ulaşım A.Ş. ve firma yetkililerine teşekkür etti.

Elektrikli araçlar ve şarj istasyonlarında teknik arıza sonucu itfaiyenin nasıl müdahale edeceği konusunda eğitimde firma yetkilileri, 135 itfaiye personelini sunumlar ile ve uygulamalı bir şekilde bilgilendirdi.