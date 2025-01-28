Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanlığı; totem reklam araçları olan mükelleflerin ilan ve reklam vergisi beyan verme işlemlerini 31 Ocak 2025 tarihine kadar yapabileceklerini duyurdu.

Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından yapılan duyuruda, totem reklam araçları olan mükelleflerin 1 Ocak 2025 tarihinde başlayan ilan ve reklam vergisi beyan verme işlemleri için son tarihin 31 Ocak 2025 Cuma günü olduğu belirtildi. Duyuruda, totem reklam araçları olan mükellefler, gecikme sonucu doğacak cezalardan etkilenmemeleri için beyan vermeye davet edildi.