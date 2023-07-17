Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin ilaçlama çalışmaları devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü ekipleri, böcek ve haşere gibi zararlı canlılarla yönelik kent genelinde ilaçlama yapıyor. Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı timler, beş mobil ekiple kentte ilaçlama çalışmasını sürdürüyor. Haşerelerle mücadelede özellikle yumurta ve pupa dönemlerinde söz konusu çalışmayı artıran ekipler, akarsu, dere yatağı gibi sulak bölgelerde de ilaçlama yapıyor. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, “Hemşehrilerimizin rahat bir yaz geçirmesi için yeşil alanlarda ilaçlama çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. İlaçlama ile zararlı popülasyonun önüne geçiyor aynı zamanda hedef dışı canlılara zarar vermemek için de bilinçli bir çalışma yürütüyoruz. Haşerelerle özellikle larva döneminde mücadele ediyor böylelikle zararlı canlıların çoğalmasını da engellemiş oluyoruz” dedi. Başkan Sekmen, havaların ısınmasıyla birlikte yoğunlaştırılan çalışmada tabiattaki diğer zararsız canlılara yönelikte koruyucu önlemlerin de alındığına dikkati çekti.