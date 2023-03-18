Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 17-18 Haziran tarihlerinde yapılacak. Öğrenciler için büyük önem taşıyan Yükseköğretim Kurumları Sınavı başvuru ücretlerini Muğla Büyükşehir Belediyesi karşılıyor. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre belediyeden sosyal yardım alan ailelerin çocukları ve ihtiyaç sahibi gençler bu destekten yararlanabilecek. YKS başvuruları, ÖSYM’den gelen duyuruyla 8 Mart’ta başladı. Adaylar kayıtlarını 23 Mart’a kadar tamamlayacak. YKS desteğinden faydalanmak isteyen ihtiyaç sahibi gençlerin Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin çağrı merkezi numarası 444 48 01 ‘i aramaları yeterli olacak.

ÖSYM tarafından sınav ücretleri TYT’ye girecek adaylar 115 Lira, TYT ile birlikte AYT veya YDT’den herhangi birine girmek isteyen adaylar 115 Lira, TYT, AYT ve YDT’nin tümüne girmek isteyen adaylar ise 345 Lira olarak belirlendi.