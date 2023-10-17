Antalya Büyükşehir Belediyesi, tarihi Hıdırlık Kulesi çevresinde yürüttüğü arkeolojik kazı çalışmasında ortaya çıkarılan, kalıntı ve eserlerin sergileneceği ve muhteşem Akdeniz manzarasının da izlenebileceği seyir terası projesini hayata geçiriyor.

Büyükşehir Belediyesi Antalya’nın önemli tarihi yapıları arasında yer alan Hıdırlık Kulesi’ni kültürel ve turistik çekim merkezi haline getirmek için 2020 yılında Koruma Kurulu kararı doğrultusunda başlattığı arkeolojik kazı çalışmaları sonunda bölgede antik dönem kalıntıları ve yapıları ortaya çıkarılmıştı.

Tarih ve manzara buluşacak

Hıdırlık çevresinde uzman arkeolog ve ekiplerin yaptığı kazı çalışmalarında Antalya için dönemin önemli sanayi yapılarından 93 yıllık buz fabrikası, antik hamam kalıntıları, mozaikler ve kale suru kalıntıları gün yüzüne çıkarılmıştı. Antalyalıların, yerli ve yabancı ziyaretçilerin doğa harikası falezler üstünde tarihi alanı gezebilmeleri için Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘Hıdırlık Kulesi Çevresi Arkeolojik Kazı ve Seyir Terası Projesi’ yapımına başlanacak.

Antik kalıntılar cam yüzeyler altında sergilenecek

Yapım ihalesi tamamlanan ve kısa süre içinde başlanması hedeflenen seyir terası projesi ile alanda bulunan antik dönem kalıntılar ile diğer yapı kalıntılarının zemin altında kalan kısımlarının yürüyüş yolu kotundan cam yüzeylerle izlenmesi sağlanacak. Ayrıca projede muhteşem Akdeniz manzarasının izlenmesine imkan veren ahşap yürüme yolları da yer alıyor.

Falezler silüeti etkilenmeyecek

Proje kapsamında alanı çevreleyen korkuluklar, Falezlerin siluetini etkilememesi için şeffaf cam, rüzgardan etkilenmemesi için de boşluklu şekilde projelendirilerek detaylandırılacak. Ayrıca kalıntıların ve tüm alanın aydınlatmasına yönelik uygulama da yapılacak.