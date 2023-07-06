Samsun Büyükşehir Belediyesi, Canik ilçesine bağlı Gölalan-Üçpınar grup yolunda heyelan riskinin önüne geçmek için çalışma yaptı. 2 kademeli palye ve şev gövdesini tutmak için topuk tahkimatı yapılan bölgede dağlardan gelen yoğun su akışının deşarj edilmesini sağlayan bir uygulama gerçekleştirildi

Küresel iklim değişikliğinin olumsuz etkileri sonucu meydana gelen ani ve şiddetli sağanak yağışlar, heyelanlara neden olurken Samsun Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, risk bulunan yollardaki önlem çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda geçen ay yaşanan sel felaketinde heyelan meydana gelen Canik ilçesi Gölalan-Üçpınar grup yolunda titiz bir çalışma yapıldı. Heyelan nedeniyle yolda meydana gelen hasar hızla giderilirken ekipler, benzer bir durumun yaşanmaması için risk bulunan bölgelerde palye ve şev gövdesini tutmak için topuk tahkimatı gerçekleştirdi.

“Tahkimat yaptık”

Bölgedeki çalışmalarla ilgili bilgi veren Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı Canik İlçe Şefi Melih Çetinkaya, “Gölalan-Üçpınar grup yolunda son yağışlardan sonra meydana gelen heyelanda toprak kütlesi grup yolumuzu tamamen kapatmıştı. Önce çalışma yapıp yolu açtık. Ardından da heyelan riskini önlemek amacıyla bir çalışma gerçekleştirdik. 2 kademeli palye ve şev gövdesini tutmak için topuk tahkimatı çalışması yaptık. Çalışmanın ardından da toprak kütlesinin alt tarafını emniyete almak için büyük kayalardan tahkimat çalışması gerçekleştirdik. Dağlardan ve orman yolundan gelen yoğun bir su akışı oluyordu. Onu da engellemek için suyolu yaptık. Geçiş borusu ile suyu deşarj ettik. Bu çalışma ile bölgede yoğun yağışlar sonrası yaşanan heyelan riskinin önüne geçmiş olduk” dedi.

“Heyelan riskine karşı tedbir çalışması”

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı, ekiplerinin heyelan riski bulunan bölgelerdeki yollarda önlem amacıyla yapılan çalışmalara hızla devam ettiklerini söyleyerek “Kentimizde gerek merkezde gerek kırsal bölgelerde yol yapım ve yenileme çalışmalarına hızla devam ediyoruz. Bunun yanı sıra şiddetli sağanak yağmur nedeniyle meydana gelen heyelan nedeniyle zarar gören yolarda ise özel bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Heyelan riskine karşı yollarımızda gerekli tedbir çalışmalarını yapmaya devam ediyoruz” diye konuştu.