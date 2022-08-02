Muğla Büyükşehir Belediyesi kurum ve kuruluşlara verdiği yangın eğitimlerini sürdürüyor. Son olarak Ortaca Devlet hastanesinden gelen eğitim talebi üzerine itfaiye ekipleri Ortaca Devlet Hastanesi Acil Durum Ekiplerine temel yangın bilgisi, yangın önleme ve söndürme teknikleri eğitimi verdi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi kurum ve kuruluşlara verdiği yangın eğitimlerini sürdürüyor. Son olarak Ortaca Devlet hastanesinden gelen eğitim talebi üzerine itfaiye ekipleri Ortaca Devlet Hastanesi Acil Durum Ekiplerine temel yangın bilgisi, yangın önleme ve söndürme teknikleri eğitimi verdi.

Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından verilen eğitimde, yangının çeşitleri, nedenleri, sınıfları, oluşum safhaları, etkenleri anlatıldı. Eğitimde ayrıca bina yangın ekiplerinin oluşturulması ve ekiplerin görevleri, yangın söndürme cihazlarının kullanılması, bakım ve kontrolleri, yangın anında hareket tarzı, yangın ihbar usulleri ve sonrası yapılacaklar uygulamalı olarak gösterildi.

Yangın eğitiminde ayrıca hastanelerde meydana gelen yangınlara da değinilerek yangın öncesi ve esnasında yapılması gerekenler, yangın anında nasıl hareket edileceği, hangi sınıf yangının ne tür yangın söndürme maddesiyle söndürülebileceği ve ekip çalışması gibi konular da aktarıldı.

Eğitim sonunda memnuniyetlerini ifade eden hastane kurum yetkilileri, bu eğitim ve tatbikat programları sayesinde yangının tehlikelerini öğrendiklerini ifade ederek Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.