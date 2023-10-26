Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde ve ilçelerde asfalt atağını sürdürüyor. Fen İşleri Daire Başkanlığı ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde Harran ilçesi İmam Bakır Mahallesi sıcak asfaltla buluştu. Mahalle sakinleri Başkan Beyazgül ve ekibine teşekkür etti.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı kentin dört bir yanında sıcak asfalt çalışmasını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Harran ilçesinde önemli noktalarından biri olan İmam Bakır Mahallesinde sıcak asfalt çalışmasını tamamlayan ekipler mahalle sakinlerinin de takdirini kazandı.

Kentte vatandaşlara konforlu yol ağı sunan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi kent geneli ve ilçelerde sıcak asfalt, sathi asfalt ve stabilize yol çalışmasının yanı sıra deforme olan yolları onarma çalışması ve yol genişletme çalışmasını sürdürüyor.

Tarihi Harran ilçesinde gerekli çalışmaları yaparak vatandaşları hiçbir zaman yalnız bırakmadıklarını kaydeden mahalle sakinleri Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine ve Başkan Beyazgül’e yollarının asfaltlanmasından ötürü teşekkür ettiler.