Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Gökyüzü Gözlem Şenliği’nde Güneş’i, gezegenleri ve Ay’ı profesyonel teleskoplarla gözlemleyen bilim tutkunları, bilim dolu bir akşam yaşadı.

Gelecek nesillere bilimi sevdirmek ve derslerde verilen teorik eğitimlerin uygulamaya dönüştürülmesine fırsat sunmak için birçok etkinliğe imza atan Bursa Büyükşehir Belediyesi, bilim dolu bir etkinliğe daha ev sahipliği yaptı. Bilim Teknoloji Merkezi ev sahipliğinde düzenlenen ’Gezegenler Geçidi - Gökyüzü Gözlem Şenliği’ etkinliği, Hüdavendigar Kent Parkı’nda bilim meraklılarını bir araya getirdi. Şenliğe büyük ilgi gösteren vatandaşlar, profesyonel teleskoplar aracılığıyla Güneş, Satürn, Venüs, Ay, Jüpiter ve Mars gezegenlerini gözlemleme fırsatı buldu. Samanyolu hakkında uzmanlardan bilgi alan Bursalılar, güneş teleskobu ile Güneş’in yüzeyindeki lekeleri ve patlamaları inceledi. Bursa’nın astrofotoğrafçıları Uğur İkizler ve Şener Şanlı’ya ait fotoğrafların yer aldığı sergi ise büyük ilgi gördü. Etkinliğe katılanlara gözlemledikleri gök cisimlerine ait rozetler de verildi.

Bursa Bilim Teknoloji Merkezi Planetaryum Sorumlusu Yener Yalçın, şenliğe büyük ilgi gösteren vatandaşlarla birlikte tüm gezegenleri gözlemleme imkanı bulduklarını söyledi. Bursalıların nadir anlara şahit olduğunu belirten Yalçın, "Ay ve Venüs ile başlayıp, Satürn, Jüpiter ve Mars’ı gözlemledik. Neptün ve Uranüs çıplak gözle görülemiyor, ancak diğer gezegenleri gözlemleme şansımız oldu. Bursalıları bilimle buluşturmaya devam edeceğiz" dedi.