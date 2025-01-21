Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürü Hakan Olkaç, Genel Sekreter Yardımcısı Vicdan Çetav ve Fen İşleri Dairesi Başkanı Ufuk Serdar Özmen, Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci’yi ziyaret ederek projeler ve yatırımlar üzerine detaylı değerlendirmelerde bulundu.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Germencik ilçesine güncel değerle 725 milyon Türk Lirası değerinde yatırım kazandırdı. Yatırımlarıyla Germencik’i projeler ve sosyal hizmetlerle buluşturan Başkan Çerçioğlu’nun çalışmaları hem kırsal mahallelerde hem de kent merkezinde önemli değişimlere yol açtı.

Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ, Germencik’te 234 kilometre uzunluğunda altyapı ve 204,5 kilometre uzunluğunda yol çalışmasını tamamladı. Başkan Çerçioğlu’nun çalışmalarıyla hem kırsal mahalleler hem de ilçe merkezi yenilenmiş altyapı ve gelişmiş ulaşım imkanlarına kavuştu.

Ziyarette, Germencik’e kazandırılan ve ilçenin sosyal, ekonomik ve altyapısal gelişimine katkı sağlayan projeler de masaya yatırıldı. Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, ilçeye kazandırdığı Otizm Spor Merkezi, Ortaklar OSB İtfaiye Binası ve Selatin Köy Pazarı ile hayata geçirilen projeler ve üreticilere verilen destekler nedeniyle Başkan Çerçioğlu’na teşekkür etti.

Bürokratlar, ziyaretin ardından ilçede görev yapan Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ’ye bağlı birimleri ziyaret etti. Germenciklilerden gelen görüş, talep ve önerilerin ele alındığı ziyaretler ile ilçede sürdürülecek olan vatandaş odaklı belediyecilik çalışmaları şekillendirildi.

Başkan Çerçioğlu: “Kentimizin dört bir yanındaki çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek”

Aydın’ın tüm ilçelerinde kente değer katan çalışmalarına devam edeceklerini belirten Başkan Çerçioğlu, “Germencik’e yaptığımız yatırımlar ve projelerle halkımızın ihtiyaçlarını karşılamayı sürdüreceğiz. Kentimizin dört bir yanındaki çalışmalarımıza hız kesmeden devam edecek, hemşehrilerimize hizmetlerimizi ulaştırmayı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.