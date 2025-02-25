Antalya Büyükşehir Belediyesi Ramazan ayı hazırlıklarını tamamladı. Büyükşehir Belediyesi’nin Karaalioğlu Parkı’na gerçekleştireceği Geleneksel Ramazan etkinliklerinde Zara, Uğur Önür, Ekin Uzunlar gibi ünlü isimler sahne alacak. Hacivat-Karagöz gölge oyunu, tasavvuf müziği ve yöresel geceler Ramazan Ayı boyunca Antalyalılar ile buluşacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, geleneksel Ramazan akşamlarını yaşatmak amacıyla Antalyalılar için dolu dolu bir program düzenleyecek. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan Geleneksel Ramazan etkinlikleri, 1 Mart-29 Mart tarihleri arasında Karaalioğlu Parkı’nda gerçekleştirilecek. Ramazan etkinlikleri konserlere, Hacivat-Karagöz gölge oyununa, meddah gösterisi, tasavvuf müziği ve yöresel gecelere ev sahipliği yapacak.

Yöresel geceler

Büyükşehir Belediyesi Ramazan etkinlikleri, her akşam saat 19.45’te Hacivat-Karagöz gölge oyunu, illüzyon gösterisi ile başlayacak. 1 Mart Cumartesi akşamı saat 20.30’da Yunus ÇUKURKAYA ile Tasavvuf Müziği Konseri ve Semazen Gösterisi ile start alacak Ramazan etkinliklerinde, 2 Mart Pazar akşamı Büyükşehir Belediyesi Bando ve Kent Orkestrası, 6 Mart Perşembe günü Ayça Aral, 7 Mart Cuma günü Yasin Ateş ve 8 Mart Cumartesi günü ise Zara konseri düzenlenecek. Etkinliklerde Erzurumlular, Konyalılar, Çanakkaleliler, Burdurlular, Şanlıurfalılar, Korkuteliler ve Kars-Iğdırlılar gecesi gibi yörelerin müzik ve kültürlerinin yaşatılacağı etkinlikler gerçekleştirilecek.

Geleneksel ramazan etkinlikleri

Geleneksel Ramazan etkinliklerinde 22 Mart Cumartesi günü Ekin Uzunlar, 23 Mart Pazar günü VoSahne Antalyalılar ile buluşurken, İsmail Baha Süralsan Konservatuvarı’nın yanı sına tasavvuf müziği ve Kuran’ı Kerim tilaveti ile geleneksel Ramazan akşamları yaşatılacak. Karaalioğlu Parkı’nda kurulacak Ramazan çarsısında ise vatandaşlar alışverişten yeme-içmeye kadar birçok ihtiyacını karşılayabilecek.