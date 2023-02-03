Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Gazipaşalı muhtarlarla buluştu. Gazipaşa’ya bugüne kadar 178 milyon TL’lik yatırım yaptıklarını söyleyen Başkan Böcek, seçimlere kadar 185 milyon TL’lik daha yatırım yapacaklarını belirterek, Gazipaşa’nın bütün grup yollarının yapılacağı sözünü verdi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Gazipaşalı muhtarlarla buluştu. Gazipaşa’ya bugüne kadar 178 milyon TL’lik yatırım yaptıklarını söyleyen Başkan Böcek, seçimlere kadar 185 milyon TL’lik daha yatırım yapacaklarını belirterek, Gazipaşa’nın bütün grup yollarının yapılacağı sözünü verdi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, muhtar buluşmalarına Gazipaşa ilçesinde görev yapan muhtarlarla devam etti. Başkan Böcek, belediye bürokratları ile birlikte buluştuğu Gazipaşalı 53 muhtarla önce kahvaltı etti, daha sonra Gazipaşa Kültür Merkezi’nde toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda, muhtarların sorun, talep, öneri ve isteklerini dinleyen Başkan Böcek, yapılan ve yapılacak olan hizmetleri hakkında da bilgi verdi.

Gazipaşa’ya 178 milyon TL’lik alt yapı

Muhtarları her zaman yol arkadaşları olarak gördüğünü söyleyen Başkan Muhittin Böcek, “Gazipaşa ilçemizde söz verilen projelerimizin çoğu yapıldı. Şu ana kadar Gazipaşa ilçemize 231 kilometre içme suyu, 15 kilometreye yakın kanalizasyon yaptık. Seçimden sonra söz vermiş olduğumuz 913 mahallemizde içme suyu depolarımızın ıslah edilmesi yani sularımızın daha sağlıklı hale gelebilmesi için çalışma başlattık. Gazipaşa ilçemizde de 105 depomuzdan 37 tanesini ıslah ettik. Gazipaşa ilçe merkezimizde16 metrekare koruge boru döşedik. Şu ana kadar Gazipaşa ilçemizde yatırım değeri 178 milyon lira olan çalışmayı hayata geçirdik” dedi.

185 Milyon TL’lik yatırım daha yapılacak

Başkan Böcek, yerel seçimlere kadar olan 15 aylık sürede Gazipaşa ilçesine 185 milyonluk liralık daha yatırım yapılacağını söyledi. Üzerinde önemle durdukları bir diğer konunun da deniz temizliği olduğunu vurgulayan Başkan Böcek, “Arıtma tesisimizin derin deniz deşarj hattı çalışması için 2022’de proje çalışması yaptık. Şu an İller Bankası ile kredi çalışması yapıyoruz. 65 milyon lira bedelle önümüzdeki günlerde ihaleye çıkacağız. Denizlerimiz önemli. Bu da Gazipaşa’mız için önemli bir projedir” diye konuştu.

Bütün grup yollarını yapın talimatı

Başkan Böcek, daha sonra muhtarların taleplerini dinledi. Muhtarların yol ve asfalt taleplerinin ağırlıkta olması üzerine Başkan Böcek, “Gazipaşa’nın bütün grup yollarını yapacaksınız. İhalenizi ona göre yapın. Geç kalmayın” talimatı verdi. Başkan Böcek, ayrıca 13 mahalleyi ilgilendiren Kaş Yaylası Grup Yolu’nun 12 kilometrelik bölümünün asfaltla kaplanması, içme suyu sorunu yaşanan 12 mahalle için sondaj çalışması, mezarlıklara yeni yatırımlar, 5 mahalle için köy konağı, Karalar- Yeniköy-Kızılgüney grup yolu hattındaki dar köprülerin ihtiyaç durumuna göre yenilenmesi gibi birçok önemli müjde verdi.

Muhtarlardan teşekkür

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’ten mezarlıklardan alt ve üstyapıya, kanalizasyondan, içme suyu şebekesine varıncaya kadar onlarca yatırımın sözünü alan mahalle muhtarları böyle bir programın düzenlenmesine öncülük ettiği için Büyükşehir Belediye Başkanı Muhitten Böcek’e övgüler yağdırdı. Muhtarlar Başkan Böcek’i alkışlayarak memnuniyetlerini dile getirdi.

Başkan Böcek, daha sonra CHP ve İYİ Parti ilçe başkanlıklarını da ziyaret etti.