Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Finike’ye kazandırılan Cumhuriyet Meydanı , 1 Temmuz Kabotaj Bayramı’nda hizmete açıldı. Meydanın hayırlı olmasını dileyen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, “40 milyon TL’ye mal olan bu projeyle Finike’miz sadece bir meydana değil modern bir yaşam alanına kavuştu. Finike’ye gece gündüz hizmet etmek boynumuzun borcudur” dedi. Gecede ayrıca Cumhuriyetin 100 yıl anısına yaptırılan Atatrük Anıtı’nın da açılışı yapıldı. Açılışın ardından SEFO konseri gerçekleşti.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek Finike’ye verdiği meydan sözünü yerine getirdi. 22 dönüm alan üzerine inşa edilen ve 40 milyon TL’ye mal olan Finike Cumhuriyet Meydanı 1 Temmuz Kabotaj Byarmı’nda törenle hizmete açıldı.

Kentsel tasarım projesi

Konuşmasına Kurban Bayramı ve 1 Temmuz Kabotaj Bayramı’nı kutlayarak başlayan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek şunları söyledi: “Söz, Muhittin Böcek sözü diyerek 1 Temmuz 2022’de temelini attığımız meydanımızı tamamlayarak tam 1 yıl sonra aynı gün hizmete açmanın sevincini ve gururunu sizlerle paylaşıyorum. Planlı, kurallı ve kimlikli bir kent hedefiyle çıktığımız bu yolda kentler meydanlarıyla anılır diyerek önce Kemer’e ardından Finike’mize modern bir meydan kazandırdık. Bu proje yalnızca bir meydan değil aynı zamanda Finike sahilini de kapsayan bir kentsel tasarım projesidir.”

40 milyon liraya mal oldu

Finike’nin sadece bir meydana değil modern bir yaşam alanına kavuştuğunu söyleyen Başkan Böcek meydanla ilgili şu bilgileri verdi: “22 dönüm arazi üzerine gerçekleştirdiğimiz çalışma çerçevesinde Atatürk Anıtı ve sahil bandıyla bütüncül bir kentsel tasarım projesi hazırladık. Bu projede meydan, seyir terasları, mescit, oturma alanları, çocuk oyun alanları, tuvalet, yürüyüş yolları ve peyzaj düzenlemeleri yer alıyor. 40 milyon liraya mal olan bu meydanımızın halkımızın buluşma noktası olacağına inanıyoruz.”

Finike’ye 690 milyon liralık yatırım

Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak Finike’de bugüne kadar 550 milyon liralık yatırım ve projeyi tamamladıklarını söyleyen Başkan Muhittin Böcek, “Bugüne kadar yapılmayan 8 mahallemizin alt yapı ve kanalizasyonu sorununu çözecek projemizi de tamamlamak üzereyiz. Önceki dönemden kalan Eroğlu Nuri Cami projesini tamamlayıp ibadete açtık. 12 sınıftan oluşan çocuk kreşimiz geçtiğimiz günlerde tamamlandı ve sizlere hizmet vermeye devam ediyor. Yerelden kalkınma hedefimiz doğrultusunda üretici desteklerimizi sürdürüyoruz. Kooperatiflerimize sunduğumuz enerji destekleri, fide fidan destekleri, hayvancılık destekleri, makine teçhizat destekleri hizmetlerimizden bazılarıdır. Göreve geldiğimiz günden bu yana Finike’mize yaklaşık 550 milyon lira yatırımı tamamladık. Önümüzdeki günlerde tamamlanacak projelerimizle 690 milyon lira yatırım gerçekleştirmiş olacağız” dedi.

İlk konseri Sefo verdi

Konuşmaların ardından Finike Cumhuriyet Meydanı ile Cumhuriyetin 100 yıl anısına yaptırılan Atatürk Heykeli’nin açılışı gerçekleştirildi. Açılışın ardından ünlü sanatçısı SEFO Finike Cumhuriyet Meydanı’nda konser verdi. Sevilen şarkılarını meydanı dolduran binlerce kişiyle hep bir ağızdan seslendiren SEFO da meydanda ilk konseri vermenin mutluluğunu yaşadığını söyledi. Başkan Muhittin Böcek bu özel ve güzel gecede Antalyalıları yalnız bırakmadığı için SEFO’ya teşekkür ederek çiçek ve plaket takdim etti.