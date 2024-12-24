Antalya Büyükşehir Belediyesi, final haftasında Akdeniz Üniversitesi öğrencilerine sıcak çorba ikram ediyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yardımlar Şube Müdürlüğü ekipleri Akdeniz Üniversitesi Merkez Kütüphanesi önünde her akşam 22.00-23.00 saatleri arasında sıcak çorba dağıtımı yapıyor. Final haftası boyunca devam edecek çorba ikramıyla, yoğun sınav temposundaki öğrencilere destek olunuyor. Büyükşehir Aşevi’nde hazırlanan sıcak çorbalar öğrencilere ikram ediliyor. Öğrenciler, sınav döneminde yapılan bu destekten memnun.

“Başarı ve gelecek sizin, destek bizim”

Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yardımlar Şube Müdürü Funda Alpaslan Talay final haftasında olan öğrencilere destek olduklarını ifade ederek, "23 Aralık-3 Ocak tarihleri arasında final haftası boyunca saat 22.00-23.00 arasında Merkez Kütüphane önünde ikram edeceğimiz çorbalarımızla öğrencilerimize yoğun sınav temposunda küçük bir destek sunmayı amaçladık. Her zaman yanlarındayız. Başarı ve gelecek onların destek bizim” ifadelerini kullandı.

Psikoloji 3. sınıf öğrencisi Mehlika Nasır, uygulamayı memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "Stresli geçen bir haftada akşamları dağıtılan çorba gerçekten çok iyi geliyor. Bu destek için teşekkür ederiz” dedi.