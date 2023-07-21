Muğla’da vatandaşlara aralıksız içme suyu sağlamak için mesai harcayan Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ ekipleri, son olarak Fethiye’de önemli bir çalışma gerçekleştirdi. Nüfus artışı nedeniyle Taşyaka, Patlangıç ve Pazaryeri mahallelerinde özellikle yaz aylarında yaşanan su sorunu yapılan çalışma ile ortadan kaldırıldı.

8 ila 10 günde yapılabilecek çalışma 1 günde bitti

Bölgede yaşayan vatandaşlara aralıksız içme suyu sağlanması için çalışma başlatan ekipler, öncelikle 30 lt/sn ek içme suyu kaynağı buldu. Bu kaynağı Taşyaka, Patlangıç ve Pazaryeri Mahallelerini besleyen içme suyu deposuna aktarmak için Bin 200 metrenin üzerinde hat yapılması planlandı. Çalışma çerçevesinde 6 iş makinesi, 3 kamyon, 5 araç ve 22 personel 24 saat boyunca aralıksız çalıştı. 8 ila 10 günde yapılabilecek çalışma ekiplerin büyük özverisi ile 1 günde tamamlandı.

2. etapta 20 Lt/sn ek su sisteme dahil edilecek

İlk etapta 3 mahalleye 30 lt/sn su sağlanırken önümüzdeki günlerde yeni bir su kaynağının daha sisteme dahil edilmesi ön görülüyor. Toplamda 50 lt/sn ek su sağlanması ile birlikte bölgede 20 bin kişiye yetecek ek kaynak bulunmuş oldu. Tüm bu çalışmalarla birlikte üç mahallenin içme suyu sıkıntısı ortadan kalktı.