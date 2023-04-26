Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Fethiye Körfezi için çalışma başlattıklarını, bu çalışmanın yarısını tamamladıklarını, sırada Körfez zeminindeki alüvyonların temizliği olduğunu söyledi.

Fethiye körfezi ile ilgili gerekli bilimsel araştırmaların yapıldığına vurgu yapan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, tespitlere gerekli çalışmaları yaptıklarını söyledi. Gürün, “Biz Fethiye Körfezinde çalışmalarımızı başlattık. Körfezdeki bütün su akımlarını ölçüyoruz. Yaptığımız ölçümlerde 13 metre alüvyon birikmesi olduğunu tespit ettik. Bu alüvyon birikmesinin 13 metresini de almak teknik olarak mümkün değil. Körfez zeminine göre 3 ila 5 metre alüvyon temizliği yapılması gerekiyor. Körfezden çıkarılan alüvyon yakında derin bir çukur var hemen oraya taşınacak” dedi.

Fethiye Atıksu Arıtma Tesisinin Körfez kirliliğine neden olduğuna dair birtakım iddialar olduğunu söyleyen Başkan Gürün, bu iddiaların doğru olmadığını ve tesisten çıkan suyun meyve ağacı sulamasında kullanılabilecek kadar kaliteli olduğunu söyledi. Başkan Gürün, “Şu anda Fethiye Atıksu Arıtma Tesisinden çıkan suyun Fethiye Körfezine hiçbir olumsuz etkisi yok. Buradan çıkan su yeşil alan ve meyve bahçesi sulaması yapılabilecek kadar temizlikte su. Bugüne kadar arıtmadan çıkan su, körfezi kirletiyor diye birtakım asılsız iddialar ortaya atıldı. Kanalın altının suyu çekebilecek taş veya tabi şekliyle bırakılması gerekliydi ancak bu uygulamayı yapmamışlar. Ters bentler yanlış ve eksik yapılmış. Kısa bentler nedeniyle terassümat körfeze akıyor ve körfezi doldurmaya devam ediyor” dedi.

Körfez için temizlik çalışmaları yapacaklarını vurgulayan Başkan Gürün, bölgedeki tersaneyi farklı bir yere taşıyacaklarını söyledi. Başkan Gürün, “Dar ve küçük olan tekne yapım yerini daha büyük, ticari olarak daha fazla kazanç sağlanabilecek bir bölgeye alacağız. Bu konuda Fethiye Ticaret ve Fethiye Deniz Ticaret Odalarımızla görüştük. Tersaneyi daha uygun bir yere taşıyarak hem daha rahat bir çalışma imkânı sunacağız, hem de üretim kapasitesini arttıracağız. Yine Körfezi etkileyen iki dere yatağında gereken çalışmaları yapıyoruz. Körfezi Fethiye’ye yakışır masmavi bir deniz haline getireceğiz. Bununla ilgili Ulaştırma Bakanlığının elinde teknik ekipman mevcut. O ekipmanları Bakanlıktan talep edeceğiz ve ücretini ödeyerek Körfezi temizleyeceğiz” dedi.