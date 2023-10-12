Şanlıurfa kent merkezi ve ilçelerde hizmet ve yatırımlarını sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Eyyübiye ilçesi sınırlarında bulunan Buğday Kuyusu ve Banarlı kırsal mahallelerinde sathi kaplama asfalt çalışmalarını tamamladı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi kırsal mahallelerde asfalt atağını sürdürüyor. Tüm çalışmaları kendi ekip ve ekipmanlarıyla gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi Eyyübiye ilçesi kırsalında sathi asfalt çalışması yaptı. Kırsal alanlarda yaptığı çalışılmalarla vatandaşların takdirini kazanan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi sıcak asfalt, beton yol, sathi kaplama ve stabilize yol yapım çalışmalarını belirlenen plan ve program dahilinde sürdürüyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, Eyyübiye ilçesi kırsalında birçok mahalleyi bir birine bağlayan ve bir grup yolu niteliğinde olan Buğday Kuyusu ve Banarlı kırsal mahallelerinde yolu asfaltla buluşturdu. Mahalle sakinleri ve Mahalle Muhtarları Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’e teşekkür ederek kış öncesi vatandaşların bu yolu daha konforlu şekilde kullanabileceğini kaydetti.