Muğla Büyükşehir Belediyesi sağlık ekipleri 13 ilçede 569 mahallede evde bakım hizmetlerini aralıksız sürdürüyor. Ekipler hasta, yatağa bağımlı ve bakıma muhtaç vatandaşların evlerine giderek burada kişisel bakım, pansuman ve diğer birçok farklı ihtiyacını karşılamalarında yardımcı oluyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi sağlık ekipleri 13 ilçede 569 mahallede evde bakım hizmetlerini aralıksız sürdürüyor. Ekipler hasta, yatağa bağımlı ve bakıma muhtaç vatandaşların evlerine giderek burada kişisel bakım, pansuman ve diğer birçok farklı ihtiyacını karşılamalarında yardımcı oluyor.

Büyükşehir Belediyesi evde bakım hizmetinin yanı sıra yatağa bağımlı ve bakıma muhtaç olan hastaların refakatçilerine deneyimli doktorlar tarafından hasta refakatçi eğitimi vermeye başladı. Eğitimler teorik ve uygulamalı olarak gerçekleştirilirken, bakıma ihtiyaç duyan kişinin çocuğu, eşi akrabası veya refakat eden diğer kişilerin daha profesyonel olarak bakım yapmaları sağlanıyor.

Evde refakatçi eğitimlerinde refakatçilere ‘Kişisel bakım uygulamalarında vücut temizliği, ayak ve tırnak bakımı, yüz temizliği, ağız ve diş bakımı, saç bakımı, saç banyosu, hasta ve yaşlılarda kıyafet değişimi, hasta ve yaşlının yaşam alanlarında alınacak güvenlik tedbirleri konusunda eğitim veriliyor.

Evlere gidilerek eğitim veriliyor.

Büyükşehir Belediyesinin sağlık hizmetlerinden çok memnun olduklarını belirten hasta refakatçi eğitimi alan Ayfer Bektaş, “Dileğin annesiyim. 8 yıldır yatakta bakıyoruz. Yardımcım var, ben ve babası da var. Fizik tedavisine gidip geliyoruz. Büyükşehir Belediyemizin sağlık hizmetinden çok memnunuz. Şoförler olsun, hasta bakıcıları, pansumana gelenler olsun bizlere çok yardımcı oluyorlar. Çok memnunuz” dedi.

Hasta refakatçi eğitimi veren Muğla Büyükşehir Belediyesi doktorlarından Meral Aydın “Evlere refakatçi eğitimi vermek istedik. Refakatçilerimizi ayda bir toplantı salonunda toplamak, onlar hastalarını bırakıp eğitimlere gelemedikleri için çok zor oluyor. Onun için direk evlere giderek bu eğitimi vermek istedik. Evde refakatçi eğitimi adı altında kitap düzenledik. Görseli yüksek, okuduğunuz zaman anlaşılması çok yüksek bir kitap. Bu kitap üzerinde refakatçilerimize eğitim veriyoruz. Eğitimler, vücut bakımı, hastanın saç banyosu, vücut silme banyosu, yatak arasını önleme gibi temel bilgiler veriyoruz” dedi.

Uygulamalı eğitimlerden yararlanmak isteyen vatandaşların Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin 444 48 01 numaralı Çağrı Merkezi numarasından başvuruda bulunması gerekiyor.