Antalya Büyükşehir Belediyesi 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle anlamlı bir konser düzenledi. İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı THM Çocuk Korosu ve Dr. Günseli Dr. Bülent Akınsal Özel Eğitim Meslek Okulu Korosu en güzel şarkılarını engelli bireyler için seslendirdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle anlamlı bir konser düzenledi. İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı THM Çocuk Korosu ve Dr. Günseli Dr. Bülent Akınsal Özel Eğitim Meslek Okulu Korosu en güzel şarkılarını engelli bireyler için seslendirdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, engelli bireylerin toplumsal yaşama eşit katılım sağlayabilmelerine dikkat çekilmesi amacıyla ilan edilen 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü özel etkinliklerle kutluyor. Bu çerçevede, Antalya Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuarı THM Çocuk Korosu ve Dr. Günseli Dr. Bülent Akınsal Özel Eğitim Meslek Okulu Korosu, Yeni Mahalle Kültür Merkezi’nde Dünya Engelliler Günü Özel Konseri düzenledi.

Konsere engelli bireylerin yanı sına aileleri ve Antalyalılar da büyük ilgi gösterildi. Nurullah Harman Kaya’nın şefliğinde İsmail Baha Sürelsan Konservatuarı THM Çocuk Korosu ve Merve Kalay’ın şefliğinde Dr. Günseli Dr. Bülent Akınsal Özel Eğitim Meslek Okulu Korosu Türkiye’nin dört bir yöresinden birbirinden güzel türküler seslendirerek, engelli bireylere unutulmaz bir gün yaşattı.