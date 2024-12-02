Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü ve Engelsiz Sanat Sergisi etkinlikleriyle özel çocukların yeteneklerini ve duygularını sahneye taşıyor. Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın ‘özel kardeşlerim’ diyerek sahiplendiği bu anlamlı organizasyonlarda sevgi, sanat ve farkındalık ön planda olacak.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, toplumun her kesimini kucaklayan çalışmalarıyla özel bireylere yönelik anlamlı etkinliklere imza atıyor. Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın özel kardeşlerim diyerek sıklıkla vurguladığı hassasiyet, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü ve Engelsiz Sanat Sergisi ile taçlanıyor. 3 Aralık 2024 Salı günü Erciyes Kültür Merkezi’nde saat 14.00’te gerçekleştirilecek olan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Programı, sevgi ve saygının engel tanımadığı bir atmosferde özel bireylerin duygu dolu performanslarına ev sahipliği yapacak. Başkan Büyükkılıç, programda yaptığı konuşmalarla farkındalık mesajı verecek ve özel bireylerin mikrofonu devralacağı etkinlik unutulmaz anlara sahne olacak. Bir diğer anlamlı etkinlik ise 4 Aralık 2024 Çarşamba günü Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde faaliyet gösteren Büyükşehir Sanat Galerisi’nde Engelsiz Sanat Sergisi olacak. Saat 14.00’te açılışı yapılacak sergide, özel çocukların el emeği göz nuru eserleri sanatseverlerle buluşacak. Başkan Büyükkılıç, bu Engelsiz Sanat Sergisi ile özel bireylerin hayal dünyasına ortak olmanın önemine dikkat çekerek, onların başarısının herkese ilham kaynağı olduğunu ifade etti. Sergi içerisinde resim, tuz seramiği, kolye, anahtarlık, kitap ayracı, bileklik ve tespih yapımı, ahşap boyama, çanta ve bez bebek yapımı, kumaş boyama, lif yapımı, bardak süsleme gibi çeşitli sanat alanlarında öğrenciler tarafından yapılan 500 ürün sergilenecek.

Hem farkındalık oluşturmayı hem de özel bireylerin toplumdaki değerini arttırmayı hedefleyen, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin organizasyonuyla gerçekleşecek bu etkinliklere, tüm Kayserililer davet edildi.