Samsun Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile il genelinde tüm 8. ve 12. sınıf öğrencilerine yönelik ücretsiz LGS ve TYT deneme sınavı düzenledi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile il genelinde tüm 8. ve 12. sınıf öğrencilerine yönelik ücretsiz LGS ve TYT deneme sınavı düzenledi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin katkıları ile Samsun genelinde ilki 2021-2022 eğitim-öğretim yılında yapılan deneme sınavları bu eğitim öğretim yılında da devam ediyor. 2022-2023 eğitim-öğretim yılında dört LGS ve dört TYT sınavı olarak uygulanacak ve soru çözümlerinin SBB TV YouTube kanalı üzerinden yayınlanacak denemelere toplam 35 bin öğrenci katıldı.

Canik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde yapılan deneme sınavını ziyaret eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, gençlerin eğitimi için her türlü projenin destekçisi olduklarını, Bilim Samsun ile Keşif Kampüsü’nün tamamlandığını ve en kısa zamanda hizmete açılacağını belirtti.

Büyükşehir Gençlik Hareketi etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen kamp, gezi, eğitim, kültür, sanat, spor ve sosyal etkinliklere de dikkat çeken Başkan Demir, "Etkinliklerimiz 17 ilçemizdeki tüm gençlerimize açık. Tüm gençlerimizi Büyükşehir Gençlik Hareketi’ne davet ediyoruz” dedi.

Ayrıca bugüne kadar 3 bin lise son sınıf öğrencisine TYT soru bankası desteğinde bulunan Büyükşehir Gençlik Hareketi’ne üye olunarak soru bankası talebinde bulunuluyor.